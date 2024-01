Preisschlacht bei E-Autos: Volkswagen holt den Hammer raus

Die Überraschung war groß, als kurz vor Weihnachten der Umweltbonus für den Kauf von E-Autos kurzerhand gestrichen wurde. Zwar springen einige Hersteller ein und nehmen den Umweltbonus auf die eigene Kappe, aber in Summe ist der Kauf eines Stromers aktuell verhältnismäßig teuer. Volkswagen, ohnehin von einer schwachen Nachfrage seiner ID-Modelle gebeutelt, versucht jetzt gegenzusteuern. Eine neue Aktionsprämie für Privatkunden soll den Verkauf von E-Autos anschieben.

Volkswagen mit Rabatten für E-Autos – auch für den neuen ID.7

Für die Volkswagen-Modelle ID.3 Pro, ID.3 Pro S, ID.4 (Test), ID.4 GTX, ID.5, ID.5 GTX und sogar für den neuen ID.7 Pro öffnet der Hersteller aus Wolfsburg die Spendierhosen und zahlt eine Umweltprämie, die in Summe zwischen 4.760 Euro und 7.735 Euro liegt. Neben einer Aktionsprämie in Höhe von bis zu 5.950 Euro gibt es für ausgewählte Modelle bis mindestens Ende März 2024 auch einen E-Mobilitäts-Bonus in Höhe von 1.785 Euro. Am meisten lässt sich im Rahmen der Sonderaktion derzeit bei einer Bestellung eines ID.4, ID.4 GTX und ID.5 sparen.

Zu beachten ist: Bei einer Bestellung eines ID-Modells über den Neuwagen-Konfigurator auf der Volkswagen-Homepage ist der E-Mobilitäts-Bonus bereits automatisch ausgewählt. Bei der Aktionsprämie ist das hingegen nicht der Fall. Hier muss man als Autokäufer selbst im Segment „Sonderausstattung“ einen Haken setzen, damit dieser zusätzliche Rabatt beim Endpreis des gewünschten Fahrzeugs Berücksichtigung findet.

Die Aktionsprämie muss bei Volkswagen aktiv ausgewählt werden, damit sie berücksichtigt wird.

Rabatt fürs E-Auto gibt es auch auf Leasingverträge

Volkswagen unterscheidet übrigens nicht zwischen kurzfristig verfügbaren Neufahrzeuge und konfigurierbaren Bestellfahrzeugen. E-Mobilitäts-Bonus und Aktionsprämie gibt es für die oben genannten Modelle bis mindestens Ende März ohne Einschränkung. Und das nicht nur beim Kauf eines neuen E-Autos, sondern auch für Leasingverträge. Allerdings ist die Aktionsprämie modellspezifisch. Details sind einer Übersichtsseite auf der Volkswagen-Homepage zu entnehmen.

