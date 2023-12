Beliebteste E-Autos: Tesla verliert erneut gegen heimlichen Liebling

Laut den offiziellen Zulassungsstatistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) war das SUV-Modell Skoda Enyaq im November 2023 das beliebteste E-Auto der Deutschen. Fast 3.600 Neuzulassungen konnte allein der Enyaq auf sich verbuchen. Er ist nicht nur als klassisches SUV-Modell (Test) erhältlich, sondern auch als sportliche Coupé-Variante (Test). Auf dem zweiten Platz folgt das Tesla Model Y, auf dem dritten Rang der BMW i4. Die Premium-Mittelklasse-Limousine von BMW hat es damit zum ersten Mal in die Top 3 der beliebtesten E-Autos in Deutschland geschafft.

BMW stürmt Top 5 der beliebtesten E-Autos in Deutschland

Weitere begehrt E-Auto-Modelle waren im November 2023 der Volkswagen ID.4 (Test) und der Volkswagen ID.5, die sich im Kern ähnlich wie die beiden eingangs erwähnten Varianten des Skoda Enyaq nur hinsichtlich des Außendesigns voneinander unterscheiden. Die Top 5 der beliebtesten Elektroautos im November komplettiert der BMW iX1, der es in den Zulassungsstatistiken der beliebtesten E-Autos in Deutschland bisher erst einmal in die Top10 geschafft hat.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (November 2023)

In Summe wurden im November 44.942 Stromer neu für die Nutzung auf deutschen Straßen zugelassen. Sie machten damit rund 18 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen (245.701) in Deutschland aus.

Im bisherigen Jahresverlauf haben in Deutschland bis Ende November 469.565 E-Autos ihre Betriebsgenehmigung erhalten. Im Gesamtjahr 2022 waren es 470.559 E-Auto-Neuzulassungen. Allein rund 43.000 Neuzulassungen entfielen zwischen Januar und November 2023 auf das Tesla Model Y, knapp 33.000 auf den Volkswagen ID.4 / ID.5 und knapp 21.000 auf den Volkswagen ID.3. Komplettiert wird die Top 5 der im Jahr 2023 bisher beliebtesten E-Autos vom Skoda Enyaq und dem Kleinwagen Fiat 500.

Beliebteste E-Autos in Deutschland (Januar bis November 2023)

Tesla Model Y (43.097 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / ID.5 (32.897) Volkswagen ID.3 (20.697) Skoda Enyaq (20.313) Fiat 500 Elektro (19.607) Audi Q4 e-tron (16.696) Cupra Born (14.940) Tesla Model 3 (14.737) Mercedes EQA (12.894) Mini Cooper (12.239)

Den größten Marktanteil unter den E-Auto-Herstellern kann in Deutschland Volkswagen für sich verbuchen (13,7 Prozent). Gefolgt von Tesla (12,7 Prozent), Mercedes (7,2 Prozent), BMW (6,8 Prozent) und Audi (5,9 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 von Hyundai (5,7 Prozent), Opel (5,1 Prozent), Skoda, Fiat (beide 4,3 Prozent) und MG Roewe (3,4 Prozent).