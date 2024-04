Smarte E-Bikes: VanMoof kehrt wieder zurück 

Erst vor etwa einem Dreivierteljahr hat der niederländische Fahrradhersteller VanMoof sein bitteres Ende, die Insolvenz, angekündigt. Im Sommer 2023 folgte dann die Rettung. Mit Lavoie, einem Tochterunternehmen des britischen Sportwagenherstellers McLaren, fand der gefeierte E-Bike-Hersteller einen Investor. Wie es von dort an weitergehen soll, ist bislang unklar gewesen. Doch jetzt sind nicht nur die VanMoof-E-Bikes wieder auf dem Markt, sondern auch weitere Neuigkeiten.

E-Bike: VanMoof-Modelle wieder bestellbar

Die beiden Modelle S5 und A5 sind wieder erhältlich. Von nun an kannst du sie dir im Online-Shop in Deutschland sowie in den Niederlanden für jeweils rund 3.300 Euro bestellen. Zudem hat Lavoie das VanMoof S5 und A5 überarbeitet und sogar die Hard- sowie Software optimiert. Auch der Stromverbrauch wurde optimiert, die E-Schifter-Kabilierung wurde verfeinert, die Wasserdichtigkeit wurde verbessert, die Funktionalität der Halo-Ringe und die Lichter wurden ebenfalls aufgewertet.

Vor der finalen Auslieferung an den Kunden werden die Fahrräder durch das sogenannte „Qualitätskontrollzenturm“ geschickt. Hier unterzieht sich jedes Modell einer letzten Prüfung. Co-CEO Eliott Wertheimer betont, dass es jetzt wichtig ist, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Bevor der Fahrradhersteller einen Investor gefunden hat, war der Kauf und die Reparatur der Pedelecs nicht möglich. Ab sofort werden ihre Servicestellen mit Partnern kooperieren, um somit die jeweiligen Stützpunkte auszubauen. Darüber hinaus wird VanMoof seine Service- und Vertriebsstandort auf weitere europäische Länder erweitern.

Diese Modelle kommen nicht mehr zurück

Zwar kannst du dir das VanMoof S5 und A5 wieder bestellen, jedoch ist nicht jedes Modell erhältlich. Die E-Bikes S4 und X4 kommen nicht mehr zurück. Wertheimer zufolge ist das einfachere VanMoof-Modell auch nicht mehr erhältlich. Man habe sich die Daten der Modelle angesehen und bemerkt, dass besonders die Konstruktion der Steckdose zu Problemen führen kann.