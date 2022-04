VanMoof mit neuen E-Bikes: Automatik, Apple und Anti-Diebstahl-Schutz

E-Bikes liegen nicht erst seit explodierender Spritpreise und mehr Umweltbewusstsein im Trend. Denn sie sind komfortabel und mittlerweile auf dem Fahrradmarkt in manchen Bereichen sogar schon zum Standard geworden. Woher die meisten davon kommen, zeigen wir dir in einem gesonderten Artikel, doch nun folgen neue Modelle aus dem westlichen Nachbarland Niederlande: das VanMoof S5 und das A5.

Apple-Fans freuen sich

Die beiden neuen Modelle von VanMoof sind technisch in vielerlei Hinsicht gleich. So kommen die gleichen smarten Features zum Einsatz. Darunter ein Diebstahlschutz, der das Fahrrad automatisch abschließt und Alarm schlägt. Dazu gibt es eine Schalteinheit, die je nach deinem Tritt regulieret und einen Turbo-Modus, mit dem du dem Motor noch etwas mehr die Sporen geben kannst. Ferner ist die Lichtanlage und die App-Anbindung beim VanMoof S5 und A5 gleich. Das Handy findet bei der Fahrt auf dem Lenker Platz und so kannst du darüber navigieren und deine Statistik ablesen. Und falls dein Fahrrad mal trotz allem geklaut wird, hat VanMoof angekündigt, dass es eine Integration in das Find-My-Ökosystem von Apple geben wird. So kannst du das Rad über deinen Apple-Account und das Apple-Netzwerk aufspüren. Heißt: Es muss irgendwo ein kleiner GPS-Empfänger verbaut sein.

Die Reichweite und die Geschwindigkeit gibt es aber auch ohne Handy direkt zu sehen: Im Lenker der beiden E-Bikes sind zwei Leuchtringe integriert. Je nachdem, wie gefüllt der Ring ist, ist der Akku voll oder leer und die Geschwindigkeit hoch oder gering. All das ist wie der Akku, die Elektronik und die Kabel im Rahmen respektive im Lenker integriert. Heraus kommt ein aufgeräumtes Design, das sich am schon gewohnten VanMoof-Äußeren anlehnt – inklusive des dominanten Oberrohres.

VanMoof A5 und S5

Fahrrad-Enthusiasten gruseln sich

Fahrradfahrer, die ihr Bike auf sich zuschneiden wollen, sehen beim VanMoof S5 und A5 alt aus. Die Integration ist so weit fortgeschritten, dass einige klassische Anpassungsmöglichkeiten wegfallen. Ob Vorbaulänge, Lenkerform, Rahmengröße oder Satteltausch: Entweder ist es unmöglich oder sehr schwierig, die Modelle von VanMoof anzupassen.

Die Auswahl ist also auf die beiden Modelle beschränkt. Willst du ein wendiges Fahrrad, nimmst du laut VanMoof das A5, bist du ein kontrollierter Cruiser, ist das S5 die Wahl für dich. Für sportliche Fahrer stehen keine Modelle zur Wahl, beziehungsweise ist das auch nicht die Zielgruppe.

Deine Körpergröße spielt dabei praktisch keine Rolle. Das A5 ist bereit für Fahrer von 155 bis 200 cm und das S5 für Menschen von 165 bis 210 cm. Die Rahmenform unterscheidet sich jedoch deutlich: Das S5 kommt mit einem klassischen Diamant-Rahmen zu dir. Das A5 erinnert an eine Mischung aus BMX-Rahmen und Tiefeinsteiger. Bei der Farbe solltest du nicht wählerisch sein. Denn die Auswahl erstreckt sich auf Grau. Beim Gewicht darfst du ebenfalls nicht zu viel erwarten. Das S5 bringt es auf satte 23, das A5 auf pummelige 22 Kilogramm.

Preise und Extras der neuen VanMoof-Modelle

Am Preis musst du deine Wahl, welches Modell du in Augenschein nimmst, nicht abhängig machen. Beide Modelle kosten knapp 2.500 Euro. Dazu kommen bei Bedarf Zubehör-Anbauteile. Am interessantesten sollte hier die Click-On-Batterie sein, die noch einmal massig Energie mit aufs Bike packt. Sie erweitert die Reichweiten von maximal 150 km beim S5 mit seinem 487 Wh-Akku und von maximal 140 km mit seinem 463 Wh-Akku beim A5. Das S5 bringt es im „Vollstrommodus“ auf maximal 60 und das A5 auf maximal 55 km.

Smartphone am VanMoof A5 und S5

Wie viel der Zusatzakku noch obendrauf bereitstellt, verrät VanMoof bisher nicht. Auch, wie viel er kosten wird, ist derzeit noch im Dunkeln. Orientierung sollte die VanMoof S3 & X3 Powerbank geben: Sie bringt laut dem Hersteller 45 bis 100 km extra und kostet knapp 350 Euro. In diesen Bereichen wird sich vermutlich auch der neue Zusatzakku bewegen.

Du kannst das VanMoof S5 und A5 ab sofort bestellen. Auslieferungen beginnen im Juli 2022. Die Anbauteile wie den Zusatzakku soll es im Frühsommer zu bestellen geben.