Mehr Reichweite für E-Autos? Diese Anpassung soll's ermöglichen

Einer der großen Kritikpunkte bei Elektroautos ist ihre Reichweite. Selbst mit großen Akkus können die batterie-elektrisch angetriebenen Fahrzeuge kaum mit ihren Pendants mithalten, die einen klassischen Verbrennungsmotor mitbringen. Einen Ausweg stellen sogenannte Range Extender dar. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Generator, der für Strom sorgt, wenn die Reserven des Energiespeichers erschöpft sind.

Dieser Weg zur Verlängerung der Reichweite von E-Autos ist alles andere als neu. Erprobt wurde er unter anderem von General Motors im Chevrolet Volt, der hierzulande als Opel Ampera verkauft wurde. Auch BMW hat bereits Erfahrung mit diesem Konzept gesammelt. Der BMW i3 wurde auf Märkten außerhalb Europas ebenfalls mit einem zusätzlichen Motor zur Stromerzeugung angeboten, der eine Leistung von 25 kW bereitstellte. Doch der große Erfolg bei den Kunden blieb letztlich aus.

Range Extender für ID.4 und ID.7?

Auf der Auto Shanghai 2025, die vom 23. April bis zum 2. Mai stattfindet, zeigt VW die Studie eines Range Extenders, der künftig in einer ganzen Reihe von Modellen zur Verfügung stehen soll. Und das nicht nur in China, wie Automobilwoche erfahren hat.

Auch in Europa will der Hersteller dem Konzept, das mit einer Akku- sowie einer Tankfüllung Reichweiten von mehr als 1.000 Kilometern erlauben soll, zum Durchbruch verhelfen. Dazu haben die Wolfsburger allem Anschein nach einen kompakten Verbrennungsmotor mit lediglich zwei Zylindern entwickelt. Dieser benötigt offenbar so wenig Platz, dass er seinen Weg sogar in Modelle finden könnte, die bereits auf dem Markt erhältlich sind. Offenbar soll der Range Extender optional im VW ID.4 und im ID.7 angeboten werden.

Der Vorteil dieser Methode der Reichweitenverlängerung im Vergleich zu aktuellen Hybrid-Konzepten liegt in der Effizienz. Der Motor kann optimal für die Energiegewinnung – etwa mit Blick auf die nötige Drehzahl – eingestellt werden und benötigt damit sogar weniger Kraftstoff als ein Plug-in-Hybrid (PHEV).

Reichweitenverlängerer wird in den USA zum Erfolg

Die Initialzündung für die Entwicklung lieferten dabei jedoch nicht die chinesischen Kunden. Range-Extender-Modelle sind in der Volksrepublik beliebt und finden sich im Angebot von Herstellern wie BYD und Li Auto. Vielmehr hat sich VW von den Kompetenzen im eigenen Haus inspirieren lassen. Offenbar wurde auf das Wissen des Konzern-eigene Spinoff Scout Motors zurückgegriffen. Schon bei der Vorstellung der beiden zunächst geplanten Modelle Traveller und Terra wurde für diese ein optionaler Range Extender angekündigt.

Mit dem zusätzlichen Verbrennungsmotor können am Stück 800 Kilometer zurückgelegt werden. Wird ausschließlich auf eine Versorgung mit Hilfe des verbauten Akkus gesetzt, sinkt die maximale Reichweite auf rund 550 Kilometer. Unter den rund 80.000 Vorbestellungen der beiden für 2027 geplanten Modelle ist die Anzahl derer groß, die mit dem zusätzlichen Generator ausgestattet sind.