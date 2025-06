Statt SUV: GTI! Kleinwagen-Legende kommt als E-Auto zurück

Der Markt für E-Autos bleibt in Schwung. Bereits den dritten Monat in Folge wurden im Mai 2025 mehr als 40.000 Elektroautos für den Betrieb auf deutschen Straßen neu zugelassen. Das am stärksten nachgefragte Modell ist ein alter Bekannter. Es gibt aber auch einen Neueinsteiger in die Top 10.