Peugeot E-5008 (2024): Platz satt!

Es scheint die Zeit für E-Auto-Neuvorstellungen ausgebrochen zu sein. Nachdem Volkswagen mit der Präsentation gleich mehrerer GTX-Modelle überraschte und Audi den Q6 e-tron präsentierte ist nun Peugeot an der Reihe. Mit dem Peugeot E-5008 geht noch in diesem Jahr ein neuer Familien-SUV an den Start. Denn im Innenraum können auf Basis der STLA Medium Plattform von Stellantis wahlweise fünf oder sieben Personen Platz nehmen. Bei einer Gesamtlänge von 4,79 Metern bietet das Fahrzeug einen Radstand von 2,90 Metern. Noch üppiger präsentiert sich unter anderem der Kia EV9 (Test) mit mehr als 3 Metern Radstand und einer Länge von über fünf Metern.

Peugeot E-5008: Drei Antriebe stehen zur Wahl

Wie der etwas kleinere Peugeot E-3008 wird auch der Peugeot E-5008 im Stammwerk in Sochaux gebaut. Zwei Ausstattungslinien mit verschiedenen Optionspaketen soll es geben: Allure und GT. Bei der Motorisierung wird die Wahl zwischen einem Modell mit 157 kW (213 PS), einer Long-Range-Ausführung mit 170 kW (231 PS) und einem Allrad-Modell mit 237 kW (320 PS) möglich sein. Bei den Reifen besteht die Auswahl zwischen 19 und 20 Zoll. Im Innenraum verspricht der französische Hersteller bei der teureren GT-Version ein 21 Zoll großes, förmlich über dem Armaturenbrett schwebendes Panorama-Display (Peugeot Panorama i-Cockpit). Wer sich für die Basisversion Allure entscheidet, bekommt zwei einzelne Bildschirme.

Cockpit des Peugeot E-5008 GT (2024).

Teil der Serienausstattung sind grundsätzlich 40 Fahrerssistenz- und Sicherheitssysteme. Unter anderem gehört ein automatischer Geschwindigkeitsregler (ACC) mit Stopp&Go-Funktion und Spurhalteassistent dazu. Außerdem eine antizipiere Geschwindigkeitsempfehlung. Wird die vom Bordsystem vorgeschlagene Geschwindigkeit vom Fahrer akzeptiert, verzögert das Fahrzeug, um mit der richtigen Geschwindigkeit am nahenden Verkehrsschild vorbeizufahren. Eine Rückfahrkamera mit 360-Grad-Umgebungsansicht, vier Kameras und zwölf weiteren Sensoren gibt es nur gegen Aufpreis. Serienmäßig ist aber zumindest eine Rückfahrkamera mit 180 Grad Umgebungsansicht verbaut.

Die von Peugeot in Aussicht gestellte Reichweite liegt abhängig von der gewählten Motorisierung nach aktuellen Berechnungen zwischen 500 und 660 Kilometern. Dafür ist in der Spitze eine 98 kWh große Batterie verbaut, die Basisversion soll einen 73-kWh-Akku bieten. Eine Wärmepumpe, wichtig insbesondere im Winter, ist immer mit an Bord. Beim On-Board-Charger ist die Wahl auf ein 11 kW-Modell gefallen. Erst später will Peugeot auch eine Alternative anbieten, die eine Aufladung mit flotteren 22 kW gestattet. Gleichstrom wird an öffentlichen Schnellladesäulen mit bis zu 160 kW geladen.

Peugeot E-5008 (2024): In der Seitenansicht wird die Länge des E-Autos sichtbar.

Was kostet der Peugeot E-5008 (2024)?

Eine Markteinführung ist für Herbst dieses Jahres vorgesehen. Dabei wird die Auswahl zwischen sechs Farben möglich sein. Das Kofferraumvolumen gibt der Hersteller bei allen aufgestellten Sitzen im Siebensitzer mit 259 Litern an. Wer sich für die Variante mit fünf Sitzen entscheidet, also auf eine dritte Sitzreihe verzichtet, darf mit einem Stauvolumen von 748 Litern rechnen. Klappt man alle Sitze der zweiten und dritten Sitzreihe um, kannst du mit einem Ladevolumen von stattlichen 1.815 Litern kalkulieren. Einen Preis hat Peugeot für seinen 1,69 Meter hohen E-5008 bisher nicht verraten. Vermutlich wird er zwischen 50.000 und 55.000 Euro starten.