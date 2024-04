Stell dir vor, du bist mit deinem Auto unterwegs und plötzlich schaltet sich dein Motor einfach ab. Dabei hast du keinen Fehler gemacht, keinen falschen Knopf gedrückt oder die Zündung ausgeschaltet. Doch genau das passiert jetzt. Ein Autobauer greift durch und schaltet den Verbrenner ab, sobald man auf bestimmte Straßen fahren will.

Verbrenner ab sofort abgeschaltet

In vielen europäischen Städten gibt es Umweltzonen. Inzwischen muss man nicht nur eine Umweltplakette am Auto mitführen, die zeigt, dass man auch mit einem Verbrenner in diesen Zonen fahren darf. In einige Umweltzonen sind nur noch Elektroautos erlaubt. Und so schaltet DS Automobiles mithilfe der Technologie des Geofencing bei bestimmten Hybrid-Fahrzeugen den Verbrennungsmotor ab, wenn man als Fahrer in eine Umweltzone fährt, in der nur E-Autos erlaubt sind.

→ Die Euphorie ist weg: Das E-Auto wird’s nicht schaffen

Wer also einen DS 4, DS 7 und DS 9 von DS Automobiles besitzt und das Multimediasystem DS Iris an Bord hat, fährt künftig in bestimmten Umweltzonen nur noch elektrisch. Den Verbrenner schaltet der Autobauer dann ab. „Die Geofencing-Technologie greift auf die Daten des Navigationssystems zu. Bei der Annäherung an eine Umweltzone wird zunächst eine Warnung angezeigt“, erklärt Mutterkonzern Stellantis in einer Mitteilung. „Bei Einfahrt in den definierten Bereich wird daraufhin automatisch der Elektromodus gewählt, wenn der Ladezustand der Fahrzeugbatterie es gestattet.“

Alternative Route

DS Automobiles, eine Marke, die neben anderen Marken wie Opel, Fiat oder Citroën zu Stellantis gehört, führt zusätzlich für alle Fahrzeugmodelle mit 100-prozentigem Elektroantrieb beziehungsweise konventionellen Verbrennermotoren – auch Mild-Hybrid – den passiven Geofencing-Modus ein. In diesem Fall soll das System vor der Umweltzone warnen. Und im Fall vom Verbrenner eine alternative Route vorschlagen, die den betroffenen Bereich umfährt. Doch aus welchem Grund schaltet der Autobauer den Verbrenner einfach ab? „DS Automobiles unterstützt nun den Fahrer beim Einhalten entsprechender lokaler Vorschriften“, lautet die Erklärung der Franzosen.

Doch noch gelten in Deutschland in Umweltzonen andere Regeln. Hier dürfen auch Verbrenner fahren. In Stockholm hingegen sollen Autos mit Diesel– und Benzinmotor ab 2025 aus der Innenstadt verschwinden. Ab 2030 will auch Eindhoven nur noch Stromer in die Stadt lassen, ab 2035 will auch Brüssel zur reinen E-Auto-Innenstadt werden. Es ist also wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland nur noch E-Autos in Umweltzonen zu sehen sein werden.