E-Autos aus China: Billiger Schrott? Von wegen!

Wie gut sind E-Autos aus China wirklich? Eine Aussage darüber zu treffen, ist gar nicht so einfach. Denn während uns der Aiways U5 im Test weniger überzeugte, sah das im Nio ET7 (Test) oder auch im Nio ET5 Touring (Test) ganz anders aus. Auch der BYD Seal konnte im Rahmen der IAA während eines Kurz-Ausflugs überzeugen. Der ADAC hat noch etwas genauer hingesehen und verschiedene Elektroautos aus China überprüft. Denn immerhin knapp neun Prozent der neuen E-Autos in Deutschland kommen gegenwärtig von Marken wie Nio, BYD, MG und Co.

Chinesische E-Autos überzeugen im ADAC-Test

Der ADAC hat in den vergangenen Monaten 13 E-Auto-Modelle aus China in einem Test auf die Probe gestellt und kommt zu einem deutlichen Ergebnis: Die chinesischen Fahrzeuge sind ernst zu nehmende Konkurrenten, die in vielen Testkategorien überzeugen können. Elf Modelle erreichten fünf von fünf Sternen im Euro NCAP-Crashtest. Und auch im Ausweichtest, bei dem das Sicherheitsverhalten und insbesondere das ordnungsgemäße Funktionieren des ESP überprüft wird, gaben sich die Testwagen aus China keine Blöße. So manches E-Auto europäischer Hersteller fuhr schlechtere Ergebnisse ein, sagt der ADAC.

Der Technik-Chef des Automobilklubs, Karsten Schulze, sagt: „Unsere Tests zeigen: Die chinesischen Hersteller haben in den vergangenen Jahren stark aufgeholt und können mit etablierten Marken inzwischen mithalten.“ Probleme seien teilweise noch bei den Assistenzsystemen auszumachen. In neueren Modellen, etwa von Nio, seien aber bereits stark verbesserte Systeme nutzbar. Weiteres Verbesserungspotenzial hat der ADAC bei der Bedienung ausgemacht. Noch immer komme es teilweise zu Übersetzungsfehlern bei der Bordsoftware. Auch träge reagierende Bildschirme und komplexe Menüstrukturen seien Hemmnisse, bei denen sich die jahrelange Erfahrung europäischer Hersteller bezahlt mache.

Chinesische E-Autos oft günstiger als vergleichbare Modelle aus Europa

Hinzu kommt ein preislicher Aspekt: Chinesische Stromer sind hinsichtlich ihres Verkaufspreises nicht selten eine attraktive Alternative zu E-Autos aus Europa. Oft sind vergleichbare Modelle aus China mehrere tausend Euro günstiger. Teil der Wahrheit ist aber auch: In Deutschland verkaufen chinesische Hersteller ihre elektrifizierten Pkw mit einem satten Aufschlag gegenüber den Preisen, die in der Heimat zu bezahlen sind. Teilweise sind chinesische E-Autos hierzulande doppelt so teuer wie in China.

Und diese Tatsache schreckt viele deutsche Käufer ab. So kam beispielsweise BYD im ersten Quartal des laufenden Jahres in Deutschland auf gerade einmal 393 Neuzulassungen, bei Nio waren es sogar nur 102. Besser lief es bei MG, wo allen der MG4 Electric auf rund 2.000 Neuzulassungen kam. Weiter Fahrt aufnehmen dürften viele chinesische Hersteller, wenn sie ihr Händlernetz in Deutschland ausweiten. Hier gibt es noch großen Nachholbedarf.