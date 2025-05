Volvo XC70: Dieser Plug-in-Hybrid hat ein geniales Plus

Plug-in-Hybride galten am Automobilmarkt schon als aussterbende Art. Doch sie haben ein eindrucksvolles Comeback hingelegt. Immer mehr Menschen wissen die Kombination aus Verbrennungsmotor und emissionsfreiem E-Antrieb zu schätzen. Und die Industrie reagiert. Sie stattet die sogenannten PHEVs zunehmend mit größeren Batterien aus. Kürzlich überraschte der Lynk & Co 08 mit 200 Kilometern E-Reichweite. Jetzt folgt Volvo mit einem ähnlichen Vorstoß, setzt also auch in Zukunft nicht komplett auf die Karte E-Auto. Überraschend kommt das nicht. Denn wie Lynk & Co ist Volvo ein Teil des chinesischen Autobauers Geely.

Volvo XC70: Aus Kombi wird robuster SUV

Wenn man so will ist der Volvo XC70 eine deutlich robustere Neuauflage des Volvo V70 XC, der zwischen 2000 und 2016 als Kombi die Herzen vieler Autofahrer höher schlagen ließ. In der Neuauflage handelt es sich aber um einen SUV, nicht um einen klassischen, in die Länge gezogenen Pkw. Ob der XC70 (2025) eines Tages auch nach Europa und damit auch nach Deutschland kommt? Noch offen. Der Hersteller behält sich diese Option zwar offen, will ihn zunächst aber nur am Geely-Heimatmarkt in China anbieten. Das Auto basiert auf der SMA-Plattform für Plug-in-Hybride und markiert nach Angaben des Herstellers eine wichtige Erweiterung des eigenen Produktportfolios.

Gestreckter SUV mit großer E-Reichweite: der Volvo XC70 (2025).

Mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 200 Kilometern kann das Auto nicht nur im Stadt- und Regionalverkehr rein elektrisch fahren, sondern auch auf kürzeren Autobahnstrecken. Und wenn die verbaute Batterie keine Energie mehr hat, ist ein Wechsel auf den Verbrennungsmotor für eine unterbrechungsfreie Fortsetzung der Fahrt möglich. An der Front kommt ein geschlossener Kühlergrill zum Einsatz, der von den vollelektrischen Modellen aus dem Hause Volvo inspiriert ist. Eine aktive Luftklappe passt sich automatisch an den Kühlbedarf und das gewünschte Innenraumklima an und optimiert die Aerodynamik. Am Heck sind die vertikalen, C-förmigen Rückleuchten – ganz volvotypisch – nahtlos in die Heckscheibe integriert.

Das Problem mit der versprochenen Reichweite

Abzuwarten bleibt allerdings, wie weit der in China als „Super-Hybrid-SUV“ vorgestellte Volvo XC70 rein elektrisch tatsächlich kommen wird. Denn die vom Hersteller geschätzte Reichweite basiert auf Tests, die nach dem chinesischen CLTC-Standard durchgeführt werden. Nach WLTP-Norm dürfte die Reichweite etwa 20 Prozent geringer ausfallen, also bei rund 160 Kilometern liegen. Sollte es der neue PHEV zu einem späteren Zeitpunkt auch nach Europa schaffen, werden wir im Detail erfahren, wie weit die E-Reichweite hierzulande tatsächlich reicht. Weitere technische Daten zu dem neuen PHEV-Modell gibt es übrigens bis jetzt nicht. Sie sollen erst im Laufe der kommenden Wochen verraten werden.