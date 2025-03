Mega-Reichweite: Dieser Plug-in-Hybrid ist eine Kampfansage

Wer sich im Automobilsektor für einen Plug-in-Hybrid (PHEV) entscheidet, kann zwei Welten miteinander verbinden. Das komfortable Fahren eines E-Autos und die enorme Reichweite eines Verbrenners. Und der chinesische Hersteller Lynk & Co, wie unter anderem Volvo und Polestar ein Teil der Geely-Gruppe, sorgt jetzt mit einem neuen PHEV-Modell für Aufsehen, das mit einer besonders hohen E-Reichweite punkten kann. Denn der neue Lynk & Co 08 schafft es nicht nur bis zu 200 Kilometer nach WLTP-Norm rein elektrisch zu fahren, sondern ist auch in der Lage, an Schnellladesäulen rasant neue Energie zu zapfen. Eine Aufladung des knapp 40 kWh großen Akkus dauert bei dem neuen SUV-Modell laut Herstellerangaben von 10 auf 80 Prozent unter optimalen Bedingungen rund 33 Minuten.

Starke Ansage: Plug-in-Hybrid mit 200 Kilometern E-Reichweite

Wer die elektrische Reichweite des E-Motors mit der Reichweite des Verbrennungsmotors kombiniert, soll laut Hersteller Geely eine kombinierte Reichweite von bis zu 1.100 Kilometern nutzen können. Technologisch steht das 4,82 Meter lange, 1,92 Meter breite und 1,69 Meter hohe Auto mit einer Leistung von bis zu 400 kW (544 PS) auf der gleichen Plattform wie der Polestar 2 (Test) oder der Volvo XC60.

Zwar stellt Lynk & Co eine Alltagstauglichkeit gerade auch für Familien in Aussicht, ob ein Radstand von 2,85 Metern aber ausreicht, um für richtig beeindruckende Platzverhältnisse zu sorgen, bleibt abzuwarten. Für die multimediale Unterhaltung steht ein 15,4 Zoll großer Touchscreen bereit, hinter dem Lenkrad informiert ein 12,3 Zoll großes LCD-Display den Fahrer über alle wichtigen Informationen. Zudem stellt der Hersteller ein großes Head-up-Display in Aussicht.

Der Lynk & Co 08 soll im D-SUV-Segment für Aufsehen sorgen.

Rein äußerlich fallen sofort die recht zackigen LED-Frontscheinwerfer auf. Die erinnern an ein auf die Seite gelegtes F und reichen weit in den Kotflügel in Richtung der A-Säule hinein. Am Heck ist über die gesamte Breite ein schmales LED-Lichtband zu finden. Es schwingt ebenfalls bis auf die Kotflügel der C-Säule. Es wird aber mehrfach unterbrochen, sodass ein sehr modernes Design entsteht. Unterhalb der Seitenspiegel setzt sich in Richtung des Bodens verlaufend eine schmale schwarze Fläche ab. Auf ihr ist prominent der Markenname zu sehen. Die Türgriffe sind während der Fahrt in die Karosserie eingefahren. Auch Radkästen, Seitenspiegel, Dach und der Bereich unterhalb der Heckklappe sind schwarz gehalten.

Was kostet der Lynk & Co 08?

Ein Schnäppchen ist der Lynk & Co 08 nicht. Er soll im Juni 2025 nach Europa kommen und in Deutschland zu einem Preis ab 55.995 Euro in der Basisversion Core zu haben sein. Soll dich eine umfangreichere Ausstattung im Alltag begleiten, kannst du dich auch für die Ausstattungsvariante More entscheiden. Die steht ab 59.995 Euro zur Verfügung. Und wer möchte, kann schon jetzt eine Probefahrt vereinbaren. Eine Anmeldung auf der Webseite des Herstellers reicht dafür aus.