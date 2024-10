Lynk & Co 02: Feurig, sportlich, erschwinglich

Was ist Lynk & Co? Diese Frage werden sich so manche Autofahrer stellen, wenn sie hinter einem Wagen mit ebendiesem Schriftzug an einer Ampel stehen. Und die Antwort ist einfach: Wie Volvo und Polestar gehört unter anderem auch Lynk & Co, gegründet 2016 in Schweden, zum chinesischen Automobilhersteller Geely. Und jetzt kommt nach einem Plug-in-Hybrid-Modell zum ersten Mal auch ein reines Elektroauto der noch recht jungen Marke nach Europa: der Lynk & Co 02.

Lynk & Co 02: Bis zu 150 kW Ladeleistung

Während das fünftürige E-Auto in China unter dem Namen Z20 vermarktet wird, soll es in Europa unter dem Namen 02 verkauft werden. Und das mit einer in Aussicht gestellten WLTP-Reichweite von rund 435 Kilometern. Auf der Autobahn-Langstrecke sollten entsprechend etwas mehr als 300 Kilometer möglich sein. Dafür ist eine 66 kWh große Batterie verbaut, die sich über ein 400-Volt-System unter optimalen Bedingungen an einem Schnelllader mit bis zu 150 kW aufladen lässt. Eine Aufladung von 10 auf 80 Prozent soll laut Hersteller 30 Minuten dauern.

Gene eines SUV-Coupés werden insbesondere in der Seitenansicht deutlich.

Der Wagen kommt auf eine Länge von 4,46 Metern bei einer Höhe von 1,57 Metern und einem Radstand von 2,76 Metern. Drei Fahrmodi stehen dem Fahrer zur Verfügung (Eco / Comfort / Sport), ein vierter Modus lässt sich nach den persönlichen Präferenzen zusammenstellen und aktivieren (Individual). Die Leistung gibt Geely mit 200 kW (272 PS) an, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll im besten Fall in sportlichen 5,5 Sekunden gelingen. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Außerdem weist das Datenblatt des Lynk & Co 02 1.600 Kilogramm Anhängelast aus. Die passende Anhängerkupplung gibt es aber nur optional.

Im Innenraum wird der Fahrer in dem 1,8 Tonnen schweren E-Auto auf ein 10,2 Zoll großes Info-Display hinter dem Lenkrad blicken können. Ebenso steht ein 15,4 Zoll großes Center-Display zur Verfügung, das auch als Navigationssystem dient. Auch ein Panoramadisplay ist Teil der Ausstattung. Das Exterieur soll sich durch sportliche, eher rundliche Formen von markant gestalteten SUVs abheben. Auf der gleichen Plattform stehen übrigens auch andere E-Auto-Modelle wie der Smart #3 oder der Volvo EX30 (Test).

Lynk & Co 02 Innenraum mit sportlichem Multifunktionslenkrad.

Was kostet der Lynk & Co 02?

Der Hersteller stellt zwei Versionen seines neuen SUV-Coupés mit Heckantrieb in Aussicht. Der Lynk & Co 02 Core startet als Basismodell mit 19-Zoll-Felgen bei 35.495 Euro. Sollen es unter anderem zusätzlich ein 22-kW- statt ein 11-kW-On-Board-Charger und ein Soundsystem von Harman-Kardon mit 14 statt sonst nur acht Lautsprechern sein, werden für das Modell Lynk & Co 02 More mindestens 39.495 Euro fällig. Dann rollt das Auto mit 20-Zoll-Rädern und einer 360-Grad-Kamera seinen Zielen entgegen. Auch eine Wärmepumpe ist bei der More-Variante an Bord, was die WLTP-Reichweite um 10 Kilometer auf bis zu 445 Kilometer erhöht.