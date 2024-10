Renault 4 E-Tech Electric: Retro-Herzen schlagen höher

Dass Renault Spaß daran gefunden hat, alte Modelle in neuem Glanz und vollständig elektrifiziert wieder auferstehen zu lassen, ist spätestens seit dem Renault 5 (R5) als E-Auto klar. Jetzt erlebt auch der Renault 4 (R4) ein Comeback. Ebenfalls als BEV, aber im Segment der SUV im B-Segment. Der Renault R4 E-Tech Electric ist, wenn man so will, eine Hommage an jenen beliebten Kleinwagen, der bis 1992 mehr als 30 Jahre lang für Aufsehen am Automobilmarkt sorgte.

Renault 4 E-Tech Electric: Auf Wunsch auch mit Faltdach zu haben

Bei einer Länge von 4,14 Metern und einem Radstand von 2,62 Metern wird recht schnell deutlich, dass der neue R4 nicht in erster Linie als Stadtflitzer für Singles gedacht ist. Auch kleinere Familien möchte Renault mit seiner Neuentwicklung ansprechen. Ein Bogen in die Vergangenheit wird durch runde Frontscheinwerfer geschlagen, die auch schon das Gesicht des einstigen Kassenschlagers mit Verbrennungsmotor zierten. Die jetzt auf dem Pariser Autosalon gezeigten Matrix-LED-Lichter dürften aber ein aufpreispflichtiges Extra werden. Ebenfalls einen klaren Bezug zur Vergangenheit nimmt das steil abfallende Heck. Wer etwas Cabrio-Feeling erleben möchte, kann sich optional sogar für ein Faltdach entscheiden.

Im Innenraum darf der Fahrer alle für ihn wichtigen Informationen von einem je nach Ausstattung 7- oder 10,1-Zoll-großen Info-Display hinter dem Lenkrad ablesen. An der Mittelkonsole ist ein 10-Zoll-Touchscreen in horizontaler Ausrichtung zu finden. Ein umfangreiches Angebot an Fahrassistenten sorgt für Sicherheit, zum ersten Mal wird es in einem E-Auto von Renault zudem möglich sein, komfortables Ein-Pedal-Fahren zu nutzen. Die Stärke der Rekuperation wird über Schaltwippen hinter dem Lenkrad eingelegt.

Cockpit des Renault 4 E-Tech Electric.

Der Kofferraum des Renault 4 E-Tech Electric bietet ein Ladevolumen von 420 Litern. Weitere 35 Liter sind in einem Unterboden versteckt, wo sich etwa ein Ladekabel verstauen lässt. Wie viel Stauraum mit umgeklappten Rücksitzen zur Verfügung steht, verrät Renault bisher nicht. Klar ist aber schon, dass sich der Beifahrersitz flachstellen lässt, damit der Transport von besonders langen Gütern möglich ist. Das Ziehen eines Anhängers ist auch drin, allerdings liegt die Anhängelast bei nur 750 Kilogramm. In der Spitze ist eine Reisegeschwindigkeit von 150 km/h vorgesehen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt laut Hersteller in entspannten 8,5 Sekunden.

Zwei Motorisierungen zum Start

Zur Verfügung wird der Renault 4 E-Tech Electric in zwei Antriebsvarianten stehen. In der Version „Comfort Range“ ist ein 110 kW (150 PS) starker Elektromotor mit 245 Nm Drehmoment und 52 kWh großer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Die WLTP-Reichweite liegt dann bei bis zu 400 Kilometern. In der Version „Urban Range“ stehen nur 90 kW (120 PS) bei 225 Nm Drehmoment zur Verfügung. Die 40 kWh große Lithium-Ionen-Batterie reicht für eine WLTP-Reichweite von rund 300 Kilometern. Auf der Autobahn-Langstrecke sind es jeweils rund 100 Kilometer weniger.

Heckansicht des Renault 4 E-Tech Electric.

Eine Wiederaufladung des Akkus ist an der Wallbox und an Normalladesäulen per Wechselstrom mit 11 kW möglich. Optional stehen auch 22 kW zur Verfügung. Schnellladungen funktionieren natürlich ebenfalls, allerdings ist der Renault 4 E-Tech Electric alles andere als ein Gleichstrom-Lademeister. Mit 90-kW-Motor liegt die maximal mögliche Ladeleistung bei schmalen 80 kW, mit stärkerem Motor sind immerhin bis zu 100 kW Ladeleistung drin. Eine Aufladung von 15 auf 80 Prozent soll dann in 30 Minuten möglich sein. Eine Wärmepumpe ist ab Werk an Bord.

Was kostet der Renault 4 E-Tech Electric?

Wann genau der 1,57 Meter hohe Renault 4 E-Tech Electric mit Platz für bis zu fünf Personen auf den Markt kommen wird und zu welchem Preis es ihn zu kaufen geben wird, steht bisher nicht fest. Vermutet wird, dass eine Einordnung ab Frühjahr 2025 bei circa 30.000 Euro stattfinden wird. Vielleicht sogar leicht darunter. Die Fertigung wird im Werk Maubeuge im Norden Frankreichs erfolgen – unweit der belgischen Staatsgrenze. Hier rollt auch der Hochdachkombi Renault Kangoo E-Tech Electric (Test) vom Band.