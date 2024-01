Renault Scenic E-Tech Electric: Kompakt-SUV mit Besonderheit

Auch wenn es in Deutschland keine staatliche Subvention beim Kauf von Elektroautos in Form des Umweltbonus mehr gibt, werden die großen Pkw-Hersteller natürlich nicht müde, neue Modelle auf den Markt zu bringen. Eines der nächsten hierzulande erhältlichen E-Autos ist der Renault Scenic E-Tech Electric. Der Kompakt-Wagen mit SUV-Optik soll neben Familien auch Business-Kunden ansprechen. Angeboten wird er in vier Ausstattungsvarianten (Evolution, Techno, Esprit Alpine und Iconic) und ist ab sofort bestellbar.

Renault Scenic E-Tech Electric: Bis zu 625 Kilometer WLTP-Reichweite

Die beiden günstigsten Modelle des Renault Scenic E-Tech Electric bietet der französische Hersteller mit einer 60 kWh großen Batterie an, die eine WLTP-Reichweite von bis zu 430 Kilometern verspricht. Die Leistung liegt bei 125 kW (170 PS), das Fahrzeuggewicht bei rund 1,8 Tonnen. Alle anderen Modelle bieten 160 kW (218 PS) und einen 87 kWh großen Energiespeicher, der das Leergewicht auf rund 1,9 Tonnen erhöht. Damit soll das Auto nach WLTP-Norm 625 Kilometer weit rollen können. Auf der Langstrecke werden es voraussichtlich aber eher 500 Kilometer sein.

Ein Ausstattungsmerkmal, das schon beim Renault Megane E-Tech Electric (Test) überzeugen konnte, bietet auch der vollständig elektrifizierte Scenic serienmäßig: ein Bordladegerät mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW. Es erlaubt schnelles Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus an Wallboxen und Normalladesäulen, sofern diese für 22-kW-Ladungen ausgelegt sind. Üblicherweise gibt es bei E-Autos 22 kW Ladeleistung nur gegen Aufpreis; bis zu 11 kW sind die Regel. An Schnellladesäulen lädt das Modell mit 60-kWh-Akku unter optimalen Bedingungen mit bis zu 130 kW. Wer sich für die größere Batterieoption entscheidet, kann in der Spitze mit bis zu 150 kW laden.

Kompakter SUV im C-Segment: der Renault Scenic E-Tech Electric.

Bis zu 160 km/h schnell

Die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit des knapp 4,50 Meter langen und 1,86 Meter breiten Renault Scenic E-Tech Electric gibt Renault mit 150 km/h für die Modelle mit kleinem Akku an. Wer sich für die Varianten mit größerem Akku entscheidet, kann auf bis zu 170 km/h beschleunigen. Von 0 auf 100 km/h sprintet das Modell mit kleinem Akku in 8,6 Sekunden. Wer sich für das leistungsfähigere Modell entscheidet, schafft den gleichen Spurt über den Frontantrieb nach Herstellerangaben in 7,9 Sekunden. Alle Modelle des Scenic Electric abseits des günstigsten Basismodells bieten Schaltwippen am Lenkrad, um die Stärke der Rekuperation an die eigenen Wünsche anzupassen.

Im Innenraum ist das Basismodell mit einem 9-Zoll-Touchscreen und sechs Lautsprechern ausgestattet. Alle anderen Varianten werden mit einem Infotainmentsystem ausgestattet, das einen 12 Zoll großen Touchscreen mit integriertem Google Maps als Navigationssystem bietet. Wer sich für das Topmodell Iconic entscheidet, darf sich zudem über acht Lautsprecher und einen Subwoofer freuen. Hinter dem Lenkrad verfügen alle Modelle über ein digitales Tachodisplay (12 Zoll), auch eine 2-Zonen-Klimaautomatik und eine Wärmepumpe sind grundsätzlich Teil der Serienausstattung. Apple Carplay und Android Auto stehen kabellos zur Nutzung bereit.

So präsentiert sich der Renault E-Tech Electric im Innenraum.

Das Standard-Kofferraumvolumen gibt Renault für seinen neuen Fünfsitzer übrigens mit 545 Litern an. Damit erreicht er ein ähnliches Volumen wie der Volkswagen ID.4 Pro (Test). Mit umgeklappter Rückbank steigt das Ladevolumen auf maximal 1.670 Liter. Das sind sogar 100 Liter mehr als im Volkswagen ID.4 Pro und in etwa so viel wie beim Škoda Enyaq RS iV (Test).

Was kostet der Renault Scenic E-Tech Electric?

Der Preis für den Renault Scenic E-Tech Electric liegt bei mindestens 41.400 Euro für das Basismodell Evolution 170 Comfort Range. Ab 43.900 Euro ist das Modell Techno 170 Comfort Range zu haben. Mindestens 48.900 Euro sind für die Variante Techno 220 Long Range zu bezahlen. Soll es die sportliche Variante Esprit Alpine 220 Long Range sein, musst du bereit sein, mindestens 50.700 Euro zu bezahlen. Und das Topmodell Iconic 220 Long Range steht ab 52.100 Euro beim Händler.