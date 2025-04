Ende 2025: VW bringt Robo-Autos auf die Straße

Selbstfahrende Autos werden bereits seit einigen Jahren auf offener Straße getestet. In San Francisco etwa sah man des Öfteren Robotaxis von Waymo (Alphabet-Tochterunternehmen) und Cruise durch die Gegend flitzen. Nicht ohne Unfälle oder Fehlentscheidungen seitens der intelligenten Autos, wohlgemerkt. Doch die Technik entwickelt sich rasend weiter und nun möchte auch der Personenbeförderungs-Dienstleister Uber mitmischen.

Kooperation zwischen VW und Uber angekündigt

Wie es auf der Moia-Website, einer Marke des Volkswagen-Konzerns, heißt, schlossen VW und Uber jüngst eine strategische Partnerschaft zur Integration autonomer ID. Buzz-Fahrzeuge in die Uber-Plattform ab. Bei dem Volkswagen ID. Buzz AD handelt es sich dabei um einen nicht nur vollelektrischen, sondern auch noch vollständig autonomen Bus, der als Taxi zum Einsatz kommen soll.

Der Startschuss wird voraussichtlich bereits Ende 2025 fallen. Ab diesem Zeitpunkt beginnen in Los Angeles die ersten Testfahrten – wobei sich in der Anfangsphase auch geschulte „Sicherheitsfahrer“ im Fahrzeug befinden werden. Der kommerzielle Betrieb soll allerdings schon kurz darauf, ab 2026, ebenfalls starten. „Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein auf dem Weg zur autonomen Mobilität und unterstreicht das gemeinsame Engagement von Volkswagen und Uber für die Zukunft des Verkehrs“, so Dara Khosrowshahi, CEO von Uber. Dabei scheint eine längere Kooperation geplant zu sein – von mindestens zehn Jahren. In diesem Zeitfenster soll die Flotte an autonomen ID. Buzz AD-Fahrzeugen auf mehrere Tausend anwachsen und in mehreren US-Märkten zum Einsatz kommen.

Autonomes Fahren auch in Deutschland?

Hierzulande beförderte der ID. Buzz AD bereits Ende 2023 Passagiere. Das allerdings ausschließlich im Rahmen der IAA. Damals sprach der ADAC davon, dass sich die Fahrt sicher, größtenteils reibungslos und erstaunlich routiniert anfühlte. Ferner plante VW schon zu der Zeit, den Hightech-Bus spätestens 2026 auf die Straße zu bringen. Und das in Deutschland; in Hamburg, um genau zu sein. Ob der Plan aufgeht, wird sich zeigen. Denn das oberste Level des autonomen Fahrens, Level 5, hatte der ID. Buzz AD vor einem Jahr noch nicht erreicht. Stattdessen sprach VW von Level 4, allerdings mit Eigenschaften von Level 5.