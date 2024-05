Renault 5 als E-Auto: Günstiger Preis ist nur die halbe Wahrheit

Bereits im Jahr 2021 wurde er angekündigt, drei Jahre später offiziell vorgestellt und jetzt steht auch endlich der Preis für den Renault 5 E-Tech Electric fest. Der französische Kleinwagen mit Kultcharakter wird zunächst in zwei Varianten auf den deutschen Markt kommen und im günstigsten Fall unter 25.000 Euro kosten. Damit ist bald ein weiteres E-Auto in der Einsteigerklasse erhältlich, das aber in einem Bereich nur wenig überzeugen können wird: bei der Langstreckenreichweite.

Renault 5 E-Tech Electric: Basisversion mit sehr kleiner Batterie

Denn der Renault 5 als E-Auto bietet als Basismodell für 24.900 Euro nur eine 40 kWh große Batterie. Renault stellt zwar 300 Kilometer Reichweite in Aussicht, tatsächlich dürften es auf der Autobahn aber eher 200 Kilometer sein. Eine Einführung ist für das Jahr 2025 geplant. Schon etwas eher bestellbar, nämlich bereits ab dem 31. Mai, ist der vollständig elektrifizierte Renault 5 mit einer 52 kWh großen Batterie; ab 32.900 Euro. Hier liegt die von Renault beworbene Reichweite bei 410 Kilometern nach WLTP-Norm. Auf der Autobahn dürften 300 bis 350 Kilometer einem realistischen Wert entsprechen.

Ein Kleinwagen, wie er im Buche steht: der Renault 5 E-Tech Electric.

Autostrom fließt wahlweise über ein 11-kW-AC-Ladegerät, das per V2L-Funktion bei Bedarf auch andere elektronische Geräte mit Energie versorgen kann. Gleichstrom an Schnellladesäulen lässt sich unter optimalen Bedingungen mit einer Ladeleistung von bis zu 100 kW nutzen. Renault verspricht eine Wiederaufladung von 15 auf 80 Prozent in 30 Minuten. Der von Ampere entwickelte Elektromotor bietet 110 kW (150 PS), das günstigere Basismodell wird mit 70 kW (95 PS) oder 90 kW (122 PS) unterwegs sein und eignet sich primär für den Stadt- und Pendelverkehr. Auch Renault selbst stellt in der Vermarktung die Vorzüge des Autos in der Stadt in den Vordergrund.

Das steckt sonst noch drin

Der Renault 5 lief zwischen 1972 und 1996 schon als Auto mit Verbrennungsmotor vom Band. Jetzt folgt die E-Auto-Variante in fünf Farben, mit einem Radstand von 2,54 Metern und einem 326 Liter fassenden Kofferraum. Über das OpenRlink-Multimediasystem ist es möglich, mehr als 50 Apps auf einem 10 Zoll großen Touchscreen zu nutzen, die du auch schon vom Smartphone oder Tablet PC kennst. Etwa Waze, Amazon Music oder auch den Google Assistant. Hinter dem Lenkrad findest du zudem ein weiteres 10-Zoll-Display, das alle für den Fahrer wichtigen Informationen anzeigt. Für Sicherheit sorgen bis zu 26 Fahrerassistenzsysteme.

Jetzt weiterlesen Krachend gescheitert: E-Auto für unter 20.000 Euro kommt nicht