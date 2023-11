Renault startet neue Marke für E-Autos: Angriff auf Tesla beginnt

Gerüchte um eine neue Marke für Elektroautos aus dem Hause Renault gab es schon seit einiger Zeit. Jetzt wurden die Pläne für die Ausgliederung einer neuen Tochtermarke offiziell gemacht. Am 1. November wurde das neue Unternehmen Ampere gegründet, teilte Renault am Donnerstag mit. Sie soll neben Software auch neue E-Autos in Eigenregie entwickeln. Ehrgeiziges Ziel: Europäischer Marktführer auf dem Markt für E-Autos werden. Damit das gelingt, soll Ampere in Zukunft erschwingliche Elektroautos mit modernster Softwaretechnologie für breite Kundenkreise bereitstellen. Klingt vielversprechend und dürfte nicht nur bei Tesla und Volkswagen für Aufmerksamkeit sorgen.

Ampere startet mit 11.000 Mitarbeitern

Agieren möchte Ampere primär von elf Standorten in Frankreich aus. Dazu zählen vier Industriezentren inklusive eines Werkes in Cléon nordwestlich von Paris. Die Zahl der Mitarbeiter wird zum Start mit rund 11.000 angegeben. Davon sind etwa 35 Prozent Ingenieure, die gleichermaßen leistungsstarke wie nachhaltige Fahrzeuge entwickeln sollen. Luca de Meo, Chef von Ampere und der Renault Group möchte die „französischen Wurzeln nutzen und zur Nummer eins in Europa werden.“ Dabei sollen auch rund 20 enge Partnerschaften entlang der gesamten Elektroauto- und Software-Wertschöpfungskette helfen.

Die Nähe zu Renault soll auch durch das Ampere-Markenlogo unterstrichen werden, das auf dem Renault-Rhombus aufbaut. Es setzt sich aus einer Vielzahl einzelner Rauten zusammen und symbolisiert damit nach Interpretation von Renault die Vielzahl eng zusammenarbeitender, agiler Teams aus verschiedenen Fachgebieten. Die gewählten Hauptfarben Scandium, Eigengrau und Silicon Grey sollen das Gleichgewicht zwischen Technologie und Wärme, zwischen Innovation und Menschen symbolisieren.

Mit der neuen Marke Ampere möchte Renault den Markt für E-Autos aufmischen.

Die künftige Strategie und die mittelfristige finanzielle Prognose stellt Ampere in Person Renault-Chef Luca de Meo am kommenden Mittwoch, 15. November, auf einem Capital Market Day (Kapitalmarkttag) für die neue Marke vor. Fest eingeplant ist bereits für das kommende Jahr ein Börsengang der neuen Marke. In den vergangenen Wochen war bereits durchgesickert, dass der Umsatz von Ampere bis 2030 um jährlich 30 Prozent steigen soll. Den Break-Even plant das Unternehmen schon im Jahr 2025. Denn der Großteil der notwendigen Investitionen ließ sich bereits tätigen.

Neue E-Auto-Generation startet wohl nicht vor 2027

Wann erste Elektroautos von Ampere auf den Markt kommen, ist offiziell noch nicht bekannt. Die nächste Fahrzeuggeneration auf dem Markt für Elektroautos dürfte aber nicht vor 2027 starten. Fest steht aber bereits: Die Produktionskosten sollen um 40 Prozent niedriger ausfallen als bei aktuellen E-Autos der Renault Gruppe.