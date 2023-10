Billiges E-Auto: Großer Hersteller kapituliert

Kleine und insbesondere preiswerte Elektroautos sucht man derzeit bei vielen Herstellern noch vergeblich. Citroën sorgte jüngst zwar mit der Ankündigung des Citroën ë-C3 für Aufsehen, ansonsten sind E-Autos zu einem Preis von rund 20.000 Euro aber eher Mangelware. Auch von Honda darf man ein weiteres kleines E-Auto nach dem Honda e kurzfristig offenbar nicht erwarten. Denn die entsprechenden Entwicklungen in Zusammenarbeit mit General Motors (GM) wurden jetzt kurzerhand gestoppt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Honda begräbt Plan für günstiges E-Auto

Hondas Vorstandsvorsitzender Toshihiro Mibe führte ein sich veränderndes Geschäftsumfeld als Grund für das überraschende Ende der gemeinsamen Entwicklungen auf dem E-Auto-Markt aus. „Nachdem wir die Entwicklung eines Kleinwagens mit GM ein Jahr lang geprüft haben, kamen wir jüngst zu dem Schluss, dass eine Umsetzung schwierig sein würde. Daher beenden wir jetzt die Entwicklung eines erschwinglichen Elektrofahrzeugs“, wird Mibe von Bloomberg zitiert. GM und Honda wollen jetzt getrennt voneinander nach Lösungen suchen, um neue E-Autos zu entwickeln.

Hohe Kosten und teure Batterien sorgten für Probleme

Herausfordernd sei unter anderem gewesen, die Kosten auf einem niedrigen Niveau zu halten. Das liege unter anderem an der aktuell in breitem Umfang verfügbaren Batterietechnologie. Ein kleines Elektroauto mit einer passablen Langstrecken-Reichweite zu entwickeln, erwies sich offenbar als nicht machbar. Der Plan von Honda und GM über ein Gemeinschaftsprojekt die Batteriekosten schneller zu senken und Elektrofahrzeuge zu deutlich niedrigeren Preisen zu entwickeln, führte dem Vernehmen nach in eine Sackgasse.

Eigentlich hatten GM und Honda geplant, ihre ersten in gemeinsamer Regie entwickelten E-Autos im Jahr 2027 auf den Markt zu bringen. Zunächst in Nordamerika, später aber möglicherweise in anderen Ländern. Dieses Vorhaben ist jetzt Geschichte. Möglicherweise auch, weil umfangreiche Streiks bei GM für Probleme sorgen. Jüngst musste der Hersteller zudem sein mittelfristiges Produktionsziel für E-Autos wegen interner Probleme kippen.