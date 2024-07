Gefahr im Auto: Kleiner Fehler, üble Wirkung

Für praktisch alle Autofahrer ist sie eines der beliebtesten Extras überhaupt: die Klimaanlage. Denn im Sommer sorgt sie im Innenraum eines Pkw für wohltuende Abkühlung und ermöglicht so auch an Hitzetagen konzentriertes Fahren. Zudem ist sie für eine klare Sicht verantwortlich, indem sie das Beschlagen der Scheiben verhindert. Doch viele Fahrer vernachlässigen in ihrem Auto die Wartung der Klimaanlage. Und das kann nicht nur Folgen bei der gewünschten Wirkung haben, sondern auch für die Gesundheit der Insassen im Auto.

Auto: Filter für Klimaanlage einmal pro Jahr wechseln

Mindestens einmal pro Jahr sollte man die Filter der Klimaanlage wechseln, rät der ADAC. Denn auf der Oberfläche des Filters, durch den die Klimaanlage Luft ansaugt, kann sich ein regelrechter Schmutzkuchen sammeln. In Verbindung mit feuchter Außenluft stellt dieser einen Nährboden für Mikroorganismen dar. Wenn Partikel den Filter passieren – was häufig bei nicht gewarteten oder zu alten Filtern vorkommt – gelangen sie auf den Verdampfer, dessen Kondenswasser optimale Bedingungen für Mikroben bietet. Schädliche Keime, Pilzsporen und Verschmutzungen können dann ungehindert in den Innenraum eindringen.

Besonders für Personen mit Allergien oder Asthma kann das zu einem Problem werden. Sie sollten deswegen besser im halbjährlichen Rhythmus die Filter der Auto-Klimaanlage austauschen. Aber auch vollkommen gesunde Menschen können je nach Dauer und Stärke der Schadstoffbelastung negative Auswirkungen erfahren. Dazu kommt ein übler Geruch. Riecht die Klimaanlage streng, ist die Wartung längst überfällig.

Verdampferreinigung reicht alle drei Jahre

Eine von vielen Autowerkstätten gern empfohlene Reinigung des Verdampfers, ist nach Ansicht des ADAC nur alle drei Jahre oder nach 50.000 gefahrenen Kilometern notwendig. Wenn die regelmäßigen Filter-Wechselintervalle eingehalten werden und beim Wechsel der Kondensatablauf überprüft wird, besteht meist keine Notwendigkeit, den Verdampfer und dessen Umgebung häufiger professionell reinigen zu lassen, weiß der Automobilclub zu berichten.

Von Do-it-yourself-Reinigungsprays für die Auto-Klimaanlage rät der ADAC hingegen ab. Diese sogenannten Klick-Sprays seien in der Regel ineffektiv und nicht in der Lage, den Nährboden zu beseitigen, sondern töten Mikroorganismen nur oberflächlich ab oder überdecken im schlimmsten Fall bloß den Geruch mit Duftstoffen.