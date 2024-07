Neue Autos: Ein Extra ist oft brandgefährlich

Früher war ein Auto nicht gerade multimedial. Das höchste der Gefühle war ein Radio, das für musikalische Unterhaltung sorgte. Heute sieht es etwas anders aus. Große Touchscreens, die sich teilweise über die vollständige Breite des Armaturenbretts ziehen, sorgen für ein gleichermaßen modernes wie luxuriöses Erscheinungsbild. Die Bildschirme sehen oft richtig gut aus, haben aber auch Nachteile. Denn die digitalen Auto-Cockpits werden von vielen Menschen als ablenkend empfunden. Davor warnt der TÜV-Verband nach Auswertung seiner TÜV Mobility Studie.

Digitale Cockpits im Auto lenken stark ab

In einer Umfrage unter 2.500 Personen hat der Verband herausgefunden, dass der Nutzen der digitalen Funktionen von Autofahrern überwiegend positiv bewertet wird. Für 72 Prozent der Umfrageteilnehmer steht fest, dass digitale Funktionen das Fahren erleichtern. Die Anzeige minutengenauer Staumeldungen, freier Parkplätze, Tankstellen oder Ladesäulen sowie die Erweiterung des Sichtfeldes per Head-up-Display und die Kontrolle der Fahrzeugumgebung erleichtere das Fahren. Zu den Vorteilen gehören auch Personalisierungsoptionen aller Anzeige- und Multimediafunktionen.

Doch all die schöne Technik birgt auch Gefahren. Denn sie kann während der Fahrt enorm ablenken. Insbesondere dann, wenn in tiefen Menüstrukturen mit dem Finger und dem Blick auf das Multimediadisplay an der Mittelkonsole nach der gewünschten Funktion gesucht werden muss. Beachtliche 40 Prozent der Umfrageteilnehmer empfinden die Bedienung der digitalen Funktionen als sehr kompliziert. Mehr als die Hälfte der Autofahrer (53 Prozent) gibt an, dass die Bedienung digitaler Funktionen sie während der Fahrt zu sehr ablenkt.

Tipps für den Umgang mit digitalen Funktionen

Der TÜV-Verband rät deswegen unter anderem dazu, die Routenführung im Navigationssystem und den gewünschten Radiosender oder die Musikauswahl schon vor Fahrtantritt einzurichten. Helfen kann es in vielen Fahrzeugen auch, die Sprachsteuerung zu nutzen und intensiv mit dieser zu üben, um zu verstehen, welche Sprachbefehle überhaupt möglich sind. Die Nutzung des Touchscreens während der Fahrt solltest du hingegen möglichst vermeiden. Ist es notwendig, länger auf den Touchscreen zu blicken, lieber kurz auf einem Parkplatz oder an einer Raststätte anhalten oder den Beifahrer die notwendigen Einstellungen vornehmen lassen.