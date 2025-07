Besser ’nen Bogen drum: Die übelsten Flughäfen für Handy-Nutzer

Flughäfen sind die schlimmsten, schönsten Orte der Welt. Einerseits bedeutet es für viele Reisende, dass sie in den Urlaub fliegen – und die Freude ist groß. Andererseits ist man jedes Mal aufs neue gezwungen, stundenlang an einem überfüllten, lauten und unkomfortablen Ort zu verharren. Entsprechend zücken viele ihr Smartphone und überbrücken die Wartezeit mit Streams, Social Media, Videotelefonaten und Co. Leider ist das nicht immer möglich. Sogar auf manchen der ganz großen Flughäfen. Eine Untersuchung zeigt, warum.

So schlagen sich 48 der größten Flughäfen

Eine neue Untersuchung des Konektivitäts- und Anaysedienstleisters Ookla nahm 48 große Flughäfen aus aller Welt in den Fokus. Geprüft wurde, ob WLAN und mobiles Internet dem US-Breitband-Standard entsprechen und folglich schnelles Internet ermöglichen. Letzteres ist besonders wichtig, da Reisende in fremden Ländern meistens auf das Flughafen-WLAN angewiesen sind. Leider fielen die Ergebnisse zumindest auf den ersten Blick eher enttäuschend aus.

Lediglich 12 der 48 großen Flughäfen erreichten im Median den Breitband-Benchmark von mindestens 100 Mbit/s im Download und 20 Mbit/s im Upload. Beim mobilen Internet waren es immerhin 21 Flughäfen, doch damit weiterhin weniger als die Hälfte. Zudem gab es insgesamt große Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen. Während der San Francisco International Airport die WLAN-Liste mit 196,11 Mbit/s im Download und 235,74 Mbit/ im Upload anführt, offenbarten Messungen im Mexico City International Airport nur 5,06 Mbit/s und 2,89 Mbit/s. Und auch beim mobilen Internet belegt Mexiko mit 11,91 und 5,46 Mbit/s den letzten Platz. Während der Istanbul Airport mit 600,4 und 78,81 Mbit/s hier die Liste anführt.

Der Flughafen Frankfurt erreichte in der WLAN-Liste immerhin den 15. Platz (96,65 und 119,34 Mbit/s). Dafür fand er sich beim mobilen Internet weit abgeschlagen auf Platz 31 wieder, mit 119,23 und 27,56 Mbit/s.

Top 5 Flughäfen WLAN:

San Francisco International Airport – 196,11 / 235,74 Mbit/s (Download / Upload)

Phoenix Sky Harbor International Airport – 170,65 / 183,03 Mbit/s

O’Hare International Airport – 165,76 / 212,86 Mbit/s

Newark Liberty International Airport – 164,69 / 171,56 Mbit/s

George Bush Intercontinental Airport – 159,06 / 187,10 Mbit/s

Flop 5 Flughäfen WLAN:

Mexico City International Airport – 5,06 / 2,89 Mbit/s

Shenzhen Bao‘ ational Airport – 7,95 / 7,39 Mbit/s

El Dorado International Airport – 9,03 / 8,63 Mbit/s

Beijing Capital International Airport – 9,37 / 9,3 Mbit/s

Beijing Daxing International Airport – 11,89 / 7,86 Mbit/s

Netzwerk-Leistung großer Flughäfen

Reicht die Internetgeschwindigkeit trotzdem aus?

Im Rahmen seiner in Q1 2025 durchgeführten Analyse orientiert sich Ookla wie bereits erwähnt an dem US-Breitband-Benchmark. Dieser wurde 2024 von der FCC (US-Bundeskommunikationskommission) auf 100 und 20 Mbit/s angehoben. Zuvor lag der Wert seit 2015 bei gerade einmal 25 und 3 Mbit/s. In der EU gibt es derweil keine klare Regelung dafür, was Breitband bedeutet. Oftmals geht man allerdings von 30 Mbit/s im Download aus.

Im Alltag reicht die Internetgeschwindigkeit zum Streamen und für die Videotelefonie in den meisten Fällen problemlos aus. Lediglich größere Downloads oder anspruchsvolle Programme wie Online-Spiele benötigen eine Download-Geschwindigkeit jenseits der 30 Mbit/s. Wenn man sich jedoch die unteren WLAN-Listenplätze vor Augen führt, könnte der Aufenthalt hier für Handy-Nutzer tatsächlich unangenehm werden. Zumal es sich bei dem Wert um den Median, also eine Art Mittelwert, handelt. Ob die WLAN-Situation auf kleineren Flughäfen zudem im Durchschnitt noch angespannter ist, ist unklar.

Übrigens, WLAN steht Reisenden meiste kostenlos zur Verfügung. Allerdings bieten viele Flughäfen die Möglichkeit, sich bei Bedarf gegen Entgelt höhere Datenübertragungsraten zu sichern.