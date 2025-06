Dreame stellt Dyson-Killer vor: Allergiker werden diesen Luftreiniger lieben

Steigende Temperaturen im Frühjahr bedeuten gleichzeitig, dass die Pollensaison beginnt. Für Allergiker und Asthmatiker geht damit die Leidenszeit los. Luftqualität ist mittlerweile mehr als ein Großstadtproblem. Genau für diesen Fall sind Klimageräte in Form von intelligenten Luftreinigern eine clevere Investition. Gestandene Hersteller wie Dyson bieten zahlreiche Geräte zu verschiedenen Preisen. Nun feiert mit Dreame, eigentlich bekannt für Saug- und Mähroboter, ein weiterer Hersteller sein Debüt auf dem Luftreiniger-Markt. Mit gleich zwei Modellen möchte der Hersteller mehrere Zielgruppen ansprechen. Was die Klimageräte auszeichnen und warum speziell ein Modell die Aufmerksamkeit von Allergikern bekommen sollte, liest du in diesem Beitrag.

Luftreiniger von Dreame: Das zeichnet die Klimageräte aus

AirPursue PM20 und PM10 – so nennt Dreame seine ersten Luftreiniger. Beide Modelle stellen eine 3-in-1-Lösung dar. Die Luftreiniger verfügen über einen nach oben und nach vorne gerichteten Luftauslass. Mit diesem Vorgehen soll die Effizienz (laut Herstellerangabe) verdreifacht werden. Du kannst die Geräte als Luftreiniger, Kühlventilator oder Umluftventilator nutzen. Das futuristische Design mit zwei Luftauslässen ermöglicht eine verbesserte Luftzirkulation. Perfekt also bei tropischem Wetter oder schlecht belüfteten Bereichen.

Eine smarte Luftreinigung ist bei beiden Geräten vorhanden. Sie erkennt, wo du dich im Raum befindest, damit der Luftstrom dementsprechend verteilt werden kann. Noch dazu wurde ein 4-stufiges Filtersystem inkl. HEPA, Aktivkohle, UVC-Desinfektion und Plasma-lonisierung verbaut.

Zu guter Letzt gibt es einen LCD-Bildschirm, der dir die wichtigsten Angaben zur Luftqualität und dem Allergengehalt anzeigt. Wie vom Hersteller gewohnt gibt es eine App, mit der du die Luftreiniger steuern kannst. Solltest du kein Fan der App sein, kannst du die Steuerung mithilfe der Fernbedienung vornehmen.

Dreame AirPursue PM20 & PM10: Das unterscheidet die Luftreiniger

Der Dreame AirPursue PM20 ist für absolute Komfortliebhaber gedacht. Er bietet eine Heizfunktion und eine hohe Reinigungsleistung. Vor allem in großen Räumen, Familienhaushalten und kühlen Jahreszeiten zeigt dieser Luftreiniger sein ganzes Können. Ein Heizmodul sorgt für einen warmen Luftstrom von bis zu 40 °C.

Für den Alltag lohnt sich hingegen der Dreame AirPursue PM10. Dieses Gerät eignet sich bestens für Allergiker oder Leute, die im Homeoffice arbeiten. Eine Heizfunktion ist nicht vorhanden. Dafür wurde eine Radarsteuerung und eine starke Luftreinigung im Gerät integriert.

Erster Eindruck: Muss Dyson einen neuen Konkurrenten fürchten?

Dreame gibt Vollgas! Die ersten Klimageräte des Herstellers hinterlassen einen beeindruckenden Eindruck. Viele technische Details erinnern an beliebte Modelle von Dyson. Wir sind der Meinung, dass Dyson weiter die Nase vorn haben wird, wenn es um die beste Luftreinigung geht. Was die Software und die Funktionen angeht, gehe ich davon aus, dass Dreame mehr zu bieten hat. Nicht unüblich, da es der Hersteller bereits bei Saugrobotern und Mährobotern erstklassig gezeigt hat. Bestes Beispiel: Der Dreame X50 Ultra Complete (zum Test). Preislich befinden sich die Dreame-Modelle bereits auf Dyson-Niveau. Der AirPursue PM20 kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 899 Euro. Für den AirPursue PM10 musst du 799 Euro. Beide Geräte sind bereits bei Amazon oder im offiziellen Dreame-Onlineshop erhältlich.

Jetzt weiterlesen Klimaanlage im Auto: ADAC warnt vor diesem teuren Fehler