Neue Huawei-Smartwatch kommt im Mai: Wird sie so endlich "perfekt"?

Vor rund einem Jahr ist unser Test zur Huawei Watch Fit 3 erschienen. Die Uhr war damals schon ein ziemlicher Tipp. Nun steht offenbar der Start des direkten Nachfolgers, der Watch Fit 4 samt Pro-Version bevor.

Huawei Watch Fit 4: Vorgänger war schon ein Preis-Leistungs-Kracher

Das Testfazit war seinerzeit eindeutig. Mein Kollege fand: „Gerade für Einsteiger ist die Huawei Watch Fit 3 das fast perfekte Wearable.“ Vor allem, weil der Preis eben nicht ganz so krass ist, wie bei den Premium-Smartwatches, die es auf dem Markt so gibt. Übrigens: Aktuell gibt’s die Watch Fit 3 für 129 Euro bei Huawei zu kaufen. Aber zurück zum Thema. Wird denn jetzt alles noch etwas perfekter?

Ein paar Wünsche gibt es noch

Im Test war uns aufgefallen, dass der Uhr ein paar Features fehlen, die – zumindest 2025 – für ein Wearable, das sich an Sportler und Outdoor-Abenteurer richtet, durchaus interessant sind. Vermisst haben wir NFC-Fähigkeit, aber pragmatischer Weise vor allem einen Höhenmesser und ein Barometer. Gerade, wer im Sommer auf Wanderurlaub ins Gebirge will oder den Winter teilweise auf Skiern verbringt, nutzt diese Daten, um vollumfänglich zu tracken.

Außerdem hatte die 3er ein paar Probleme mit der Sensorik, wenn sie nicht ganz eng am Arm getragen wurde. Wer seine Uhr also etwas lockerer anliegen hat, dem wurden mitunter falsche Herzfrequenzen angezeigt. Zumindest für die erwartete Pro-Variante der Watch Fit 4 wäre hier ein etwas feiner eingestellter Sensor wünschenswert, wie er auch in den teureren Smartwatch-Modellen zum Einsatz kommt. Ein echter Bringer wäre es zudem, wenn die neue (Pro-)Watch ein starkes Feature wie eine (verlässliche) EKG-Messung hätte.

Sicher dir die neuen Huawei-Watches zum Release direkt günstiger

Wie du siehst, ist bisher noch nicht allzu viel über die neuen Huawei-Geräte bekannt. Doch das ändert sich bald: Am 15. Mai steht ein großes Launch-Event des Herstellers an, bei dem unter anderem die neue Huawei Watch Fit 4 (Pro) vorgestellt werden soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Du möchtest keine News oder Ankündigung zu den Huawei-Neuheiten verpassen? Dann melde dich doch für den Newsletter des Herstellers an. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand – und profitierst obendrein noch von weiteren genialen Vorteilen – wie etwa einem 8-Prozent-Rabatt-Code für den Huawei-Store. Doch nicht nur das: Über den Newsletter bekommst du zum Launch der Neuheiten am 15. Mai nämlich ebenso einen exklusiven Rabattcoupon für die Watch Fit 4 (Pro).