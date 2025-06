Neue Steuer: 16 Millionen Deutsche zahlen bald 182 Euro mehr

Immer wieder neue Steuern oder Erhöhungen. Was absurd klingt, wird derzeit diskutiert: Besitzer von PV-Anlagen könnten bald eine „Sonnensteuer“ zahlen, wenn sie Strom produzieren und einpreisen. Eine andere Steuererhöhung scheint bereits festzustehen. Und diese trifft Statistiken zufolge rund 16 Millionen Deutsche. Diese müssen damit rechnen, bald 230 Euro mehr pro Jahr zu zahlen.

Steuer: Erhöhung trifft alle Schichten

Obwohl in Deutschland jährlich über 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben, rauchen hierzulande gut 16 Millionen Deutsche. Und das nicht gerade wenig. Pro Woche verqualmt ein Raucher im Schnitt dreieinhalb Packungen. Bei einem Preis von derzeit 9 Euro pro Schachtel sind das 1.640 Euro im Jahr. Doch die schlechten Nachrichten kommen erst noch.

Denn wie aus einem 196 Seiten langem Papier, das der Bild vorliegt, hervorgeht, will die EU-Kommission die Tabakpreise erhöhen. Dabei soll sich die Höhe der Steuern am jeweiligen Wohlstand des Landes orientieren. Für Deutschland bedeutet das: 20 Prozent höhere Steuern. Davon geht der Präsident der europäischen Steuerzahler, Michael Jäger, aus. „Das muss dringend gestoppt werden“, sagt Jäger.

So teuer wird es

Geht von einem Preis von 9 Euro pro Packung Zigaretten aus, werden in Deutschland derzeit rund 5,60 Euro Steuern fällig. Heißt: Ohne Steuern würde eine Schachtel etwa 3,40 Euro kosten. Rechnet man die Erhöhung der Steuern von 20 Prozent hinzu, wird der Preis für eine Packung demnächst um einen Euro von 9 auch 10 Euro steigen. Bei dreieinhalb Packungen pro Woche sind das Mehrkosten von 182 Euro im Jahr.

Aber nicht nur Zigaretten sollen deutlich teurer werden. Die neue Steuer soll auch für E-Zigaretten, Tabakerhitzer-Systeme oder Nikotinbeutel gelten. Der Grund: Nikotinkonsum soll insgesamt unattraktiver werden – auch solcher in rauchfreier Form. Die EU will damit auch die Gesundheitskosten senken und Krebserkrankungen vorbeugen. Bereits Mitte Juli soll die EU-Kommission den Entwurf durchwinken. Die Tabakindustrie reagiert derweil empört, wie die Bild berichtet. „Gesundheitsschutz darf nicht zum Vorwand werden, verlässliche Steuermodelle und mittelständische Existenzen zu zerschlagen“, erklärt Verbandschef Michael von Foerster.

Geld sparen: Zwei einfache Dinge sorgen für 2.400 Euro mehr

Nicht nur die hohen Preise für Zigaretten und Tabak zahlen Millionen Deutsche freiwillig. Auch an anderer Stelle lässt sich viel Geld sparen. So zahlen fast 20 Millionen Deutsche jeden Monat eine freiwillige Steuer von durchschnittlich 740 Euro im Jahr. Dabei kann man sich ganz einfach und schnell davon befreien lassen. Hört man auf zu rauchen und verzichtet auf die statisch gerauchten dreieinhalb Schachteln pro Woche, lassen sich so insgesamt fast 2.400 Euro pro Jahr sparen.