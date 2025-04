Steuererklärung kostenlos machen: Mit dieser App gibt es im Schnitt 1.063 Euro zurück

Die Steuererklärung ist kein beliebtes Thema, und doch kann es sich richtig lohnen, eine zu machen. Bis Ende Juli hat man dafür noch Zeit. Und wer keine 45 Euro für den Testsieger der Stiftung Warentest (Wiso Steuer) ausgeben möchte, kann seine Steuererklärung auch kostenlos machen. Zwar funktioniert das auch mit Elster, jedoch ist das staatliche Portal nicht wirklich benutzerfreundlich und viele empfinden die Software als zu komplex. Es gibt aber eine vielversprechende Alternative.

Steuererklärung machen – kostenlos

Jahr für Jahr geben rund 40 Millionen Deutsche ihre Steuererklärung ab. Zwar bereitet allein das Ausfüllen – auch wenn ein Steuerprogramm dabei behilflich ist – nur wenigen Menschen Freude. Doch es kann sich wirklich lohnen. Denn von den gut 800.000 Euro, die jeder Deutsche in seinem Leben im Schnitt an Steuern zahlt, kann man sich ordentlich etwas zurückholen. Im Schnitt 1.063 Euro, verspricht Check24.

Denn: Ab sofort kann man seine Steuererklärung kostenlos auch bei Check24 erledigen. Die Software lässt sich sowohl im Browser auf dem Computer nutzen, aber auch über die Check24 App, die es für iPhone und iPad sowie für Handys und Tablets mit Android gibt. Der kostenlose Steuercheck eignet sich Check24 zufolge für Arbeitnehmer, Studenten und Rentner sowie für Vermieter und Selbstständige. „Sie können Ihre Steuererklärung mithilfe von Steuercheck ganz einfach vorbereiten und kostenlos an das Finanzamt übermitteln. Es gibt keine versteckten Kosten“, erklärt das Vergleichsportal.

Kostenlos? Wie kann das sein?!

Jetzt dürften sich viele fragen, warum Check24 ein Programm zur Steuererklärung kostenlos anbietet und was das Vergleichsportal davon hat. Das erklären die Macher ganz transparent auf ihrer Internetseite. „Zufriedene Steuercheck-Nutzer verwenden später vielleicht auch andere Check24-Vergleiche. Deshalb ist es möglich, Steuercheck kostenlos anzubieten“, so das Unternehmen.

Um seine Daten muss sich kein Nutzer sorgen, verspricht Check24. Alle Steuerfälle werden verschlüsselt gespeichert und Daten werden dem Vergleichsportal zufolge niemals an Dritte weitergegeben, außer man beauftragt das Unternehmen dazu – etwa im Fall der Übermittlung der Steuererklärung an das Finanzamt. Zudem stellt Check24 klar, dass die Daten auch nicht an andere Produkte des Unternehmens weitergegeben werden.

In Echtzeit auf den Cent genau

Was die Software noch nicht abdeckt, sind Einkünfte aus Land- & Forstwirtschaft sowie Auslandssachverhalte. Ansonsten gibt die Software Steuer-Tipps, wie man das Maximum an Rückerstattung herausholen kann. Zudem lassen sich Steuer-Daten beim Finanzamt abrufen und automatisch in die Steuererklärung übernehmen.

Wie bei anderer Software häufig auch üblich lassen sich Lohnsteuerbescheinigung und Nebenkostenabrechnung einfach mit dem Smartphone fotografieren und Steuercheck übernimmt alle Werte automatisch. Und: Während man Fragen nach und nach beantwortet, berechnet die Software fortlaufend die mögliche Rückerstattung auf den Cent genau. Sollte man bei der Steuererklärung nicht weiterkommen, hilft möglicherweise der integrierte KI-Chatbot.