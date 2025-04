Tagesgeld-Kracher: Direktbank zahlt jetzt 3,5 Prozent Zinsen

Bei nahezu allen Banken fallen in diesen Tagen die Zinsen. Und das fast schon wie am laufenden Band. Durch die kontinuierlichen Leitzins-Senkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind wir inzwischen auf einem Niveau angekommen, das selbst bei Top-Angeboten nur noch selten die 3-Prozent-Hürde überschreitet. Ein neues Angebot der Bank of Scotland, eine Direktbank aus Berlin unter dem Dach der Lloyds Bank GmbH, ist da eine interessante Ausnahme. Denn dort winken jetzt satte 3,5 Prozent Zinsen. Leider jedoch nur für einen recht kurzen Zeitraum.

Bank of Scotland zahlt 3,50 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld

Wer bis zum 16. April 2025 als Neukunde ein kostenloses Tagesgeld-Konto bei der Bank of Scotland eröffnet, kann sich einen sogenannten Willkommens-Zins in Höhe von 3,5 Prozent p.a. sichern. Und zwar bis zu einem Betrag von 500.000 Euro sowie für maximal zwei Monate. Danach gilt der Basiszins aufs Tagesgeld, der aktuell bei 1,75 Prozent p.a. liegt. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt einmal pro Jahr zum Jahresende oder bei Auflösung des Tagesgeldkontos. Alternativ bietet die Bank of Scotland auch Festgeld-Konten mit bis zu 2,20 Prozent Zinsen pro Jahr an.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer umfangreichen Übersicht die aktuell 30 attraktivsten Tagesgeld-Konten, die du als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Bei der Auswahl haben wir bewusst darauf geachtet, dass sie per Direktanlage nutzbar sind und mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung bis 100.000 Euro zum Tragen kommt.

Zinssätze sind in den vergangenen Monaten konsequent gefallen.

Abseits von der Bank of Scotland liegt der Höchstsatz für Tagesgeldzinsen aktuell bei 3 Prozent pro Jahr. Wie lange wir noch Angebote mit mehr als 3 Prozent nutzen können, steht aber in den Sternen. Denn sollte die EZB die Leitzinsen weiter senken, werden auch die Tagesgeldzinsen weiter zurückgehen. Aktuell liegt der für Tagesgeldzinsen maßgebliche Leitzins für Einlagefazilität bei nur noch 2,50 Prozent. Der Höchststand wurde im vierten Quartal 2023 erreicht, als der Einlagenzins bei satten 4 Prozent lag.

