Tagesgeld: Sparkassen sorgen für Kundenfrust

Die Zinsen auf Tagesgeldkonten befinden sich aktuell im freien Fall. Zwar ist es in seltenen Fällen immer noch möglich, eine Rendite von bis zu 4 Prozent pro Jahr einzustreichen. Doch die kontinuierlichen Senkungen der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) schlagen sich fast überall auch auf die Zinssätze der Konten nieder. Besonders deutlich ist das bei den Sparkassen zu sehen, wie eine neue Analyse der Experten von tagesgeldvergleich.net zeigt.

Sparkassen geizen bei Zinsen auf Sparbüchern und beim Tagesgeld

Sparkassen waren in Deutschland noch nie dafür bekannt, ihren Kunden besonders hohe Zinsen für ihre Ersparnisse zu zahlen. Das wird noch einmal unterstrichen, wenn man einen Blick auf aktuelle Zahlen wirft. Der durchschnittliche Sparbuchzinssatz aller Sparkassen liegt demnach bei gerade einmal 0,30 Prozent pro Jahr. Der bundesweit beste Zinssatz auf ein Sparkassensparbuch liegt bei 1,30 Prozent pro Jahr und wird von der Sparkasse Bremen angeboten.

Nicht viel besser sieht es beim Tagesgeld aus. Von bundesweit 348 Sparkassen bieten nur 310 überhaupt ein Tagesgeldkonto an. Im Bundesdurchschnitt liegt der Zinssatz aber bei gerade einmal 0,64 Prozent pro Jahr. Nur in Hamburg und Niedersachsen sind noch Angebote zu finden, bei denen eine Rendite von über 2 Prozent pro Jahr möglich ist. Bei 14 Sparkassen erhalten Kunden gar keine Zinsen auf ihrem Tagesgeldkonto. Selbst die 1822direkt, eine als Direktbank agierende Tochter der Frankfurter Sparkasse, schafft es in unseren Tagesgeld-Top-30 momentan nur noch auf den letzten Platz.

Festgeld-Angebote fallen attraktiver aus

Wettbewerbsfähiger sind die Sparkassen, wenn es um attraktive Angebote für Festgeld geht. Bei einem Jahr Laufzeit sind aktuell bis zu 2,40 Prozent pro Jahr möglich, in der Spitze bei längeren Laufzeiten sogar bis zu 3,70 Prozent pro Jahr. Im Durchschnitt liegt der Zinssatz für Festgeld mit einem Jahr Laufzeit bei 1,66 Prozent pro Jahr, bei drei Jahren Laufzeit bei 1,74 Prozent pro Jahr. Die attraktivsten Angebote aller hierzulande agierenden Banken mit 6, 12 und 24 Monaten Laufzeit kannst du unserem großen Festgeld-Vergleich entnehmen.

