Parallel zur Deutschen Bank hat auch die Postbank ein neues Festgeld-Aktionsangebot gestartet. Wer Geld zwischen 2.500 und 100.000 Euro für zwölf Monate fest neu anlegt, darf sich über einen Zinssatz in Höhe von 2,25 Prozent pro Jahr freuen. Kein Top-Angebot, wie ein Blick auf den großen Festgeld-Vergleich von inside digital zeigt, aber für den einen oder anderen Sparer trotzdem interessant. Denn für manche Menschen steht die Sicherheit im Vordergrund, die eigenen Ersparnisse bei einem renommierten Geldhaus verwahrt zu wissen.

Postbank Zinssparen: Festgeld-Angebot mit Kündigungsfrist

Wichtig: Das Postbank Zinssparen ist eine Spareinlage, bei der Kunden eine Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten zum Ablauf der Festzinsdauer einhalten müssen. Dann wird die Einlage am Ende der Laufzeit wieder ausgezahlt. Wer das Zinssparen hingegen nicht kündigt, akzeptiert eine automatische Verlängerung um zwölf weitere Monate. Und zwar zu dem dann geltenden Zinssatz. Außerdem werden nur Neugeld-Anlagen verzinst, die sich bislang nicht auf Giro-, Spar- oder Tagesgeldkonten sowie Depots der Deutsche Bank Gruppe (Deutsche Bank, Postbank, Norisbank, BHW Bausparkasse, DWS) befinden bzw. angelegt sind.

Der nachfolgenden Tabelle kannst du zehn weitere Festgeld-Angebote mit zwölf Monaten Laufzeit entnehmen. Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Anlagen handelt, die du per Direktanlage nutzen kannst. Ferner haben wir die Wahrung der europäischen Einlagensicherung durch die jeweilige Bank vorausgesetzt.

Oder doch lieber Tagesgeld?

Alternativ kannst du dich auch für ein Tagesgeldkonto entscheiden. Dabei hast du den Vorteil, dass du dein Geld zwar ebenfalls zu einem attraktiven Zinssatz für dich arbeiten lässt, aber jederzeit über deine Ersparnisse verfügen kannst. Dafür wird dir aber in der Regel nur für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum ein attraktiver Zinssatz garantiert. Aktuell sind in der Spitze bis zu 3,55 Prozent Zinsen pro Jahr möglich. Die 30 derzeit attraktivsten Angebote findest du in unserem großen Tagesgeld-Vergleich.

