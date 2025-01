Deutsche Bank zündet Festgeld-Rakete zum neuen Jahr

Lukrative Festgeld-Angebote gibt es auch in Zeiten fallender Zinsen einige. Häufig stehen hinter den Offerten aber Banken, die keine eigenen Filialen betreiben und nicht selten auch ziemlich unbekannt sind. Für alle Sparer, die Interesse an einem Festgeldkonto haben, das von einer renommierten Bank betreut wird, bietet sich das kostenlose FestzinsSparen der Deutschen Bank an. Im Rahmen einer Neugeldaktion winken jetzt attraktive(re) Konditionen.

Festgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die höchsten Zinsen

Deutsche Bank: FestzinsSparen zu Sonderkonditionen

Kunden, die das FestzinsSparen bei der Deutschen Bank mit zwölf Monaten Laufzeit als Neuanlage mit mindestens 2.500 Euro abschließen, erhalten einen Zinssatz in Höhe von 2,25 Prozent pro Jahr. Maximal erfolgt eine Vergütung von 100.000 Euro mit dem Aktionszins. Wichtig dabei: Das Geld darf nicht bereits auf Giro-, Spar- oder Tagesgeldkonten sowie in Depots der Deutschen Bank Gruppe liegen. Also zum Beispiel auch nicht auf Konten oder in Depots der Postbank, der Norisbank, der BHW Bausparkasse oder der DWS.

Entscheidend hier: Beim FestzinsSparen der Deutschen Bank musst du dein Konto mindestens drei Monaten vor Ablauf der Festzinsdauer kündigen, damit du nach Ablauf der Laufzeit über dein Geld (und die angelaufenen Zinsen) verfügen kannst. Ohne Kündigung, erfolgt automatisch eine Neuanlage des Gesamtbetrags. Und zwar zum dann geltenden Zinssatz für die gleiche Anlagedauer. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Festgeldkonten mit einer Laufzeit von einem Jahr.

Tagesgeld als Alternative zum Angebot

Noch höhere Zinsen als bei dem Angebot der Deutschen Bank kannst du dir sichern, wenn du dich für ein Tagesgeld-Angebot entscheidest. In der Spitze sind gegenwärtig dann bis zu 3,55 Prozent Zinsen pro Jahr drin. Das gilt oft aber nur für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum, an den sich ein deutlich weniger attraktiver Zinssatz anschließt. Die besten Angebote haben wir in einem umfangreichen Tagesgeld-Vergleich hier für dich zusammengefasst.

