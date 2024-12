Tagesgeld: Deutsche Großbank zündet irren Zinskracher

Wer sich für ein klassisches Tagesgeldkonto bei der Targobank entscheidet, darf sich gegenwärtig über Zinsen in Höhe von 2,8 Prozent pro Jahr freuen. Immerhin sechs Monate lang. Danach geht es – Stand heute – mit 0,6 Prozent p.a. weiter. Allerdings ist dieser Zinssatz variabel und kann sich jederzeit ändern. Es ist aber viel mehr drin. Denn in einer neuen Tagesgeld-Aktion verspricht die Targobank allen Neukunden jetzt 3,8 Prozent Zinsen für ein ganzes Jahr. Und das, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) erst am Donnerstag verkündete, den Einlagen-Leitzins ab dem 18. Dezember um weitere 0,25 Prozentpunkte auf dann 3 Prozent zu senken.

Targobank: 3,8 Prozent Zinsen p.a. – aber nicht für alle

Möglich wird die neue Tagesgeld-Sonderaktion der Targobank durch einen geschickten Schachzug. Das Geldhaus möchte nämlich all jene Kunden locken, die ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank nutzen. Wer bei einem kostenlosen und von der Bank durchgeführten Depotübertrag mindestens 7.000 Euro auf ein neues Depot bei der Targobank (Klassik-Depot oder Plus-Depot) transferiert, darf sich ein Jahr lang über 3,8 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld freuen. Die Eröffnung des Tagesgeldkontos erfolgt laut Angaben der Bank innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Wertpapiere. Die Depotführung bei der Targobank ist ab einem Gesamtguthaben von mindestens 50.000 Euro kostenlos, sonst werden monatlich 2,50 Euro fällig.

Auch abseits von dieser Sonderaktion ist es aktuell möglich, attraktive Zinsen für Tagesgeld-Einlagen zu kassieren. In der Spitze sind momentan bis zu 3,55 Prozent Zinsen pro Jahr drin. Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Zinsen für Tagesgeld bei vielen Banken nach der jüngsten EZB-Leitzins-Entscheidung schon in Kürze weiter fallen werden. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeldkonten, die du mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Dabei sind nur Angebote berücksichtigt, die du per Direktanlage und ohne spezielle Sonderbedingungen nutzen kannst.

Festgeld als Alternative nutzen

Wenn du recht viel Geld auf der hohen Kante liegen hast, kannst du einen Teil davon auch als Festgeld anlegen. Dann entscheidest du dich für eine feste Laufzeit, kannst während dieser Zeit aber anders als beim Tagesgeld in der Regel nicht über dein Erspartes verfügen, wenn du es eventuell benötigst. Deswegen solltest du niemals all dein Geld auf einem Festgeldkonto anlegen, sondern nur jenen Teil, den du während der von dir gewählten Laufzeit entbehren kannst.

Jetzt weiterlesen Festgeld: Neuer Zinshammer von der Sparda-Bank