Tagesgeld: DKB und ING treiben die Zinsen

Sparer erleben in diesen Tagen wieder schwerere Zeiten. Wer seine Ersparnisse eher konservativ anlegen möchte und dabei auf Tagesgeld oder Festgeld setzt, muss mit einer deutlich geschmälerten Rendite leben. Denn weil die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten konsequent gesenkt hat, gibt es für die hierzulande beliebten Geldanlageformen abseits des Aktienmarktes nur noch eine mäßige Verzinsung. Und die großen Direktbanken ING und DKB haben jetzt angekündigt, die Tagesgeld-Zinsen weiter abzusenken. Davon sind Millionen Menschen betroffen.

ING und DKB senken Tagesgeld-Zinsen

Neukunden der ING erhalten ab sofort während der ersten vier Monate nicht mehr 3 Prozent Zinsen p.a. auf dem Extra-Konto, sondern nur noch 2,75 Prozent pro Jahr. Ab dem fünften Monat geht es mit nur noch 1 Prozent p.a. weiter. Die ING informiert auf ihrer Homepage zudem darüber, dass es den Bonuszins in Höhe von 2,75 Prozent p.a. nur noch bis zum 5. Mai 2025 gibt. Was danach passiert, geht aus den Angaben nicht hervor. Aktuell dürfen sich Neukunden aber noch über 100 Euro Startguthaben freuen, wenn sie ein kostenloses Extra-Konto mit einem Girokonto bei der ING eröffnen.

Ebenfalls von einer Zinssenkung beim Tagesgeld sind alle Kunden der DKB betroffen. Ab sofort gibt es nämlich nicht mehr 1,5 Prozent Zinsen p.a., sondern nur noch 1,25 Prozent pro Jahr. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Wer zum Beispiel 25.000 Euro auf dem kostenlosen Tagesgeldkonto der DKB anlegt, kassiert nach 30 Tagen nicht mehr wie bisher 31,25 Euro an Zinsgutschrift, sondern nur noch 26,04 Euro. Es geht aber auch mehr: In der Spitze sind noch bis zu 3,50 Prozent Zinsen p.a. möglich. Unser Tagesgeld-Vergleich zeigt dir, wo du die aktuell attraktivsten Zinsen abstauben kannst.

EZB deutet Zinspause im April an

Ob die EZB auch in den kommenden Monaten weiter starke Absenkungen der Leitzinsen vollziehen wird, ist bisher nicht abzusehen. Experten erwarten aber eine vorsichtigere Gangart. Denn die Inflation hatte sich zuletzt zum Beispiel in Deutschland bei einem Wert von 2,3 Prozent (Januar und Februar 2025) eingependelt und ging im März sogar leicht auf 2,2 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet die EZB im Euroraum eine Inflationsrate von 2,3 Prozent, für das Jahr 2026 von 1,9 Prozent und für 2027 von 2,0 Prozent. Ein Wert von 2 Prozent ist auch das Ziel, das die EZB bei der Teuerungsrate anstrebt, um den Euro stabil zu halten.

Im April könnte es zum ersten Mal seit vielen Monaten zu einer Zinspause bei der EZB kommen. Dann würden die Leitzinsen vorerst stabil gehalten und weitere Zinssenkungen beim Tagesgeld und Festgeld vorerst stoppen. Das wären dann nach langer Zeit mal wieder gute Nachrichten für alle Sparer.

