Tagesgeld-Kracher: Direktbank springt auf Platz 1 im Vergleich

Hierzulande ist die niederländische Credit Europe Bank mit einer Zweigniederlassung in Frankfurt am Main aktiv. Sie tritt aber primär als Internetbank für Tagesgeld- und Festgeld-Angebote in Erscheinung. Und Tagesgeld-Sparer dürfen sich jetzt auf ein neues Spitzenangebot freuen. Denn ab sofort zahlt das Geldhaus allen Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind, starke 3,55 Prozent Zinsen p.a. ab dem ersten Euro. Damit klettert die Bank im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital auf den ersten Platz.

Credit Europe Bank: 3,55 Prozent Zinsen p. a. aufs Tagesgeld

Das kostenlose Online-Tagesgeldkonto der Credit Europe Bank wird mit einem Referenzkonto, also deinem Girokonto, verknüpft und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Es wird über eine Smartphone-App eröffnet, steht aber auch per Online-Banking zur Verfügung. Den neuen Spitzenzins gibt es ab sofort drei Monate lang bis zu einem Betrag von 250.000 Euro.

Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf den dann gültigen variablen Zinssatz. Momentan liegt der bei 1,5 Prozent pro Jahr. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro ist dein Geld über die niederländische Einlagensicherung geschützt. Nutzt du ein Gemeinschaftskonto, erhöht sich die Absicherung auf 200.000 Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum Jahresende.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht, welche Banken und Versicherungen derzeit die meisten Zinsen für Tagesgeld bezahlen. Unsere Auswahl beschränkt sich auf Möglichkeiten, die du per Direktanlage nutzen kannst. Es sind zudem ausschließlich Angebote berücksichtigt, bei denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Festgeld als Alternative

Alternativ kannst du dich auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Dann legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an. Heißt: Du kannst während dieser Zeit – anders als beim Tagesgeld – nicht über deine Ersparnisse verfügen. Deswegen ist es ratsam, auf einem Festgeldkonto immer nur einen Teil deines frei verfügbaren Geldes zu hinterlegen. Bei der Credit Europe Bank sind aktuell bis zu 2,8 Prozent Zinsen p.a. möglich, bei anderen Festgeld-Konten sind es momentan bis zu 3,5 Prozent.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: ING verzückt Kunden mit neuem Zinskracher