Tagesgeld: ING verzückt Kunden mit neuem Zinskracher

Hat irgendwer davon gesprochen, Wettbewerb schade dem Geschäft? Aus Kundensicht ist aktuell das Gegenteil der Fall. Denn kaum hat die DKB eine Tagesgeld-Sonderaktion ins Leben gerufen, zieht jetzt die ING als zweite große Direktbank in Deutschland mit einem Konter nach. Und der kann sich sehen lassen. Denn während Kunden der DKB derzeit mit 3 Prozent Zinsen pro Jahr für neu angelegtes Geld leben müssen, lässt die ING einen waschechten Tagesgeld-Kracher aus dem Sack. Denn bei der jetzt gestarteten Black-Freu-Day-Sonderaktion winken 3,5 Prozent Zinsen pro Jahr. Im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital ist das gleichbedeutend mit nicht weniger als dem zweiten Platz.

ING jetzt mit 3,50 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Wer bis zum 15. Dezember 2024 ein kostenloses Extra-Konto bei der ING eröffnet, darf sich über den jetzt angehobenen Tageszinssatz freuen. Er gilt nur für das erste Extra-Konto und ist auf 100.000 Euro beschränkt. Wer mehr Geld auf der hohen Kante liegen hat, muss für das weitere Geld mit einer Verzinsung von 1,25 Prozent p.a. leben. Und dieser Zins gilt ab dem fünften Monat auch für die ersten 100.000 Euro. Denn der Black-Freu-Day-Sonderzins ist nur für die ersten vier Monate gültig.

Die Zinsgutschrift erfolgt bei der ING einmal jährlich zum Jahresende. Es gilt die deutsche Einlagensicherung bis 100.000 Euro, die Hinterlegung eines Freistellungsauftrags ist möglich. Wie gut das Angebot der ING im Vergleich zu anderen aus Deutschland nutzbaren Banken ist, zeigt dir die nachfolgende Tabelle. Gelistet sind nur Angebote, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Prognose: Die Zinsen werden weiter fallen

Sich aktuell für ein attraktiv verzinstes Tagesgeld-Angebot zu entscheiden, kann sich lohnen. Denn wenn am 12. Dezember die Europäische Zentralbank (EZB) zur nächsten Ratssitzung zusammenkommt, gilt es als wahrscheinlich, dass die Leitzinsen ein weiteres Mal nach unten angepasst werden. Der Zins für die Einlagefazilität dürfte dann von aktuell 3,25 auf 3,00 Prozent sinken. Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich die meisten Tagesgeld-Konditionen in den kommenden Wochen in eine ähnliche Richtung entwickeln. Prüfen solltest du auch, ob sich für dich alternativ ein Festgeldkonto lohnen könnte. Denn auch hier bekommst du derzeit in der Spitze 3,50 Prozent Zinsen pro Jahr. Allerdings garantiert für bis zu ein Jahr. Beim Festgeld kannst du aber für den von dir gewählten Zeitraum nicht über das von dir besparte Geld verfügen.

