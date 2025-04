Stromkosten halbieren? Deutscher Hersteller zeigt verblüffenden Trick ohne PV-Anlage

Die Reduktion der Energiekosten bleibt für viele Haushalte in Deutschland weiterhin eine Priorität. Auch wenn die Regierung in der Zwischenzeit einige geplante Reduktionen für Strompreise angekündigt hat, sind die Preise noch immer eine Belastung. Der Anbieter 1Komma5 möchte genau an diesem Punkt mit einem cleveren Konzept hinter einem neuen Stromspeicher ansetzen. Dieser soll auch in Haushalten ohne PV-Anlage die Stromkosten effektiv halbieren können. Dreh- und Angelpunkt der neuen Speicherverwendung sind dabei dynamische Stromtarife und dynamische Netzentgelte.

Dynamische Stromtarife und Netzentgelte sorgen für attraktive Preisschwankungen

Seit April dieses Jahres gelten neben den dynamischen Stromtarifen in Deutschland auch dynamische Netzentgelte für den Stromverbrauch. Dadurch werden die Preisschwankungen im Strompreis zu unterschiedlichen Tageszeiten attraktiver als durch dynamische Stromtarife allein. Wie gut sich die Stromkosten mithilfe eines dynamischen Stromtarifs und eines kleinen Stromspeichers reduzieren lassen, hat mein Kollege Thorsten Neuhetzki bereits in einem kleinen Selbstexperiment ausgetestet. Grundsätzlich gilt: Je größer die Speicherkapazität deines Stromspeichers, desto mehr kannst du von einzelnen Preisspitzen profitieren. Doch da die Anschaffungskosten für Batteriespeicher auch keineswegs gering ausfallen, könnte das Konzept von 1Komma5 hier einen entscheidenden Unterschied bewirken. Zwei Optionen stehen Nutzern zur Verfügung.

Stromkosten mit neuem Stromspeicher halbieren: Kann das gelingen?

Zurzeit verschenken wir in Deutschland jeden Tag sauberen Strom aus Wind und Sonne ins Ausland. Nur, um zu einem späteren Zeitpunkt unseren benötigten Strom teuer einzukaufen. Sei es von ausländischen oder inländischen Kraftwerken, die den Strom zu deutlich teureren Konditionen herstellen und verkaufen. Durch die großen Phasen des Überschusses und die teuren Zeiten, in denen wenig erneuerbare Energien im Strommix vorhanden sind, ergeben sich Preisdifferenzen in dynamischen Tarifen. Die PowerHarvester Batterie von 1Komma5 soll diese Preisschwankungen effektiv ausnutzen. Das System ist modular erweiterbar auf bis zu 20 kWh. Die günstigste Speicherbatterie ist dabei ab 8.900 Euro laut Hersteller erhältlich – Installation inklusive. Neben der Speicherbatterie benötigen Kunden die Heartbeat AI des Unternehmens sowie einen Smart Meter, der zum Stromspeicher angeboten wird. Für die Energy-Trader-Funktion soll jedoch eine monatliche Gebühr von 9,90 Euro fällig werden.

Das System lädt den Stromspeicher automatisch in Phasen auf, die einen möglichst niedrigen Strompreis liefern. Kunden können sich dabei entscheiden, ob sie den Strom selbst verbrauchen möchten oder er stattdessen zu Zeiten der hohen Energiepreise wieder verkauft werden soll. Wie 1Komma5 erklärt, soll der Stromspeicher die Stromkosten je Kilowattstunde (kWh) um bis zu 50 Prozent senken können. Dafür wurden Daten von Energiemanagementsystemen aus fast 50.000 Haushalten ausgewertet. Das System könnte also eine Halbierung der Energiekosten für Haushalte bewirken.

Wie schnell es sich amortisiert, hängt jedoch stark vom Stromverbrauch des Haushalts ab. Kunden, die einen Stromverbrauch über 10.000 kWh pro Jahr aufweisen, könnten die Anschaffungskosten innerhalb von sechs Jahren ausgleichen. Das ist jedoch vorrangig dort der Fall, bei dem eine Wärmepumpe oder ein E-Auto vorhanden sind. Für Haushalte mit lediglich einem Verbrauch zwischen 2.000 bis 3.000 kWh im Jahr dürfte das System weniger attraktiv ausfallen. Da die geringsten Anschaffungskosten bereits bei 8.900 Euro beginnen, sind dort Systeme aus einem kleineren Speicher inklusive eines passend dimensionierten Balkonkraftwerks langfristig die wahrscheinlich günstigere Option.