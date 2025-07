Neues Verbot: Wer sich nicht dran hält, zahlt 50.000 Euro Strafe

Nur weil man einen eigenen Garten hat, darf man noch längst nicht alles darin machen. Während etwa das Urinieren im eigenen Garten erlaubt ist – zumindest, wenn man einen Sichtschutz hat und kein Nachbar es sieht – ist Kindergeschrei teilweise verboten. Bei Babys geduldet, muss man mit einem Bußgeld rechnen, sobald Kinder ab einem bestimmten Alter in den Ruhezeiten zwischen 13 und 15 Uhr und nach 21 Uhr zu laut sind. Nun aber greift ein neues Verbot in Deutschland, das sich in den kommenden Jahren noch deutlich verschärfen könnte.

Bund fordert Verbot

Noch nie hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen so wenig geregnet wie zwischen Anfang Februar und Mitte April 2025. Und der Sommer? Der macht genau da weiter – heiß, sonnig, trocken. Das Problem: Die paar Regentropfen schaffen es nicht, die Böden zu tränken oder Grundwasserreserven zu füllen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) schlägt deshalb Alarm und fordert: Wer Spaß mit Wasser haben will, muss bei Hitze in Zukunft passen. Rasen sprengen, Pool füllen, Golfplatz bewässern? Insbesondere in heißen Wochen könnte dieses Verbot bald greifen. Einige Regionen machen es bereits vor und verhängen hohe Geldstrafen.

→ Genial! Mit diesem einfachen Wasser-Trick sparst du 1.000 Euro Stromkosten im Jahr

„Wenn die Daten eine akute Wasserarmut belegen, darf kein Wasser für die Freizeitgestaltung genutzt werden“, sagt Hauptgeschäftsführer André Berghegger gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Kommunen sollten sich auf Einschränkungen vorbereiten – bevor aus der Dürre eine echte Krise wird. Seine Forderung: Wenn es wirklich eng wird, darf kein Wasser für Freizeitaktivitäten verschwendet werden. Priorität dürfen dann nur noch wesentliche Dinge haben – sprich: Essen und Trinken.

50.000 Euro Strafe erst der Anfang

In Teilen Sachsen-Anhalts darf man ab dem 1. Juli zwischen 10 und 18 Uhr kein Wasser mehr aus Flüssen, Seen oder Brunnen pumpen. Im Jerichower Land gilt seit dem 26. Juni: tagsüber zwischen 10 und 19 Uhr ist Bewässern tabu. Und in der Region Hannover wird schon seit dem 1. Juni bei Temperaturen über 27 Grad das Bewässern öffentlicher und privater Grünflächen sowie Sportanlagen zwischen 11 und 17 Uhr untersagt. Wer sich nicht dran hält, muss mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro rechnen.

→ Urlaub: In diesen Ländern sollte man lieber kein Wasser aus der Leitung trinken

Andere Kreise sind noch in der Prüfphase oder bitten ihre Bürger, den Hahn mal zuzudrehen. Doch klar ist: Wenn’s ernst wird, reicht Bitten allein nicht mehr. Dann hilft nur noch das letzte Mittel – das Verbot. „Dass das Wasser bei Dürre und Hitze nicht unbegrenzt aus dem Wasserhahn sprudelt, wenn die Vorräte aufgezehrt sind, das sollte für jeden nachvollziehbar sein“, erklärt Berghegger.