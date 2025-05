Gesundheitscheck in nur 60 Sekunden – mit der neuen Huawei Watch 5

Um im Alltag immer topfit und leistungsfähig zu sein, solltest du deine Gesundheitsdaten stets im Blick behalten. Um nicht umständlich mit Blutdruckmessgerät zu hantieren oder ein EKG beim Arzt machen zu lassen, hat Huawei jetzt die brandneue Watch 5 herausgebracht. Dieses Gadget vereint Smartwatch und Gesundheitstracker in einem edlen Gehäuse. Alles, was du über das brandneue Gerät wissen musst, verraten wir dir hier.

Die Huawei Watch 5: Gesundheitscoach am Handgelenk

Wenn du gesundheitlich eingeschränkt bist, ersetzt die Huawei Watch 5 natürlich keinen Arztbesuch. Sie dient viel eher als Hilfsmittel im Alltag, um deinen Körper besser zu verstehen und gibt dir auf Wunsch einen Mini-Check-up.

Anders als Wearables von anderen Herstellern misst die Watch 5 deine Vitalwerte jedoch nicht am Handgelenk, sondern an der Fingerspitze. Huawei erklärt, dass diese sogenannte X-Tap Technologie um einiges präziser und vor allem schneller sein soll als eine herkömmliche Messung. Die Smartwatch kann durch den Scan deiner Fingerspitze bis zu zehn verschiedene Gesundheitsdaten in nur 60 Sekunden auswerten. Die X-Tap Technologie findest du nur bei der Watch 5 von Huawei.

Die Huawei Watch 5: Der X-Tap-Sensor befindet sich an der rechten Seite der Uhr.

Zu den gemessenen Daten gehören unter anderem ein EKG, die Herzfrequenzvariabilität, die Hauttemperatur und das Stresslevel. Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen sollen so rechtzeitig erkannt werden können. Du profitierst mit der Huawei Watch 5 somit von einer ganzheitlichen Gesundheitsüberwachung und kannst deinen Lebensstil so anpassen, wie es für dich am besten ist.

Überdies überzeugt die Watch 5 noch mit zwei verschiedenen Akku-Modi. Während der eine Modus für optimale Funktionalität sorgt, soll der Ultra-Long-Modus eine Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen gewährleisten. Sie ist außerdem eSIM-fähig und kann mit Android sowie iOS-Geräten verwendet werden. Hochwertige Materialien wie Titan, Stahl und Saphir-Glas machen die Smartwatch besonders langlebig und robust.

Deshalb solltest du jetzt direkt zuschlagen

Die Huawei Watch 5 ist in zwei verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Armbändern erhältlich. Sie kostet je nach Ausführung zwischen 449 und 649 Euro. Besonders cool: Zum Marktstart bekommst du die Watch 5 stets für 449 Euro, egal für welche Größe du dich entscheidest.

Es wird aber sogar noch besser: Wählst du im offiziellen Onlineshop von Huawei Paket Nummer zwei, bekommst du ein Gratis-Armband zum Wechseln sowie die FreeBuds 6 Kopfhörer gratis dazu. Dafür musst du beim Check-out unbedingt unseren exklusiven Rabattcode AINSIDEDIGWATCH5129 eingeben. Unser Code gilt noch bis zum 31. Mai, weshalb du bei Interesse besser früher als später zuschlagen solltest.