Vorsicht: Dieser Back-Trend zerstört deinen Backofen

In sozialen Netzwerken gibt es immer wieder Videos, wie man wirklich Pizza backt oder wie man einen Teig macht, aus dem die leckersten Brötchen der Welt werden. Es gibt auch immer wieder Trends, die viele unbedingt auch zu Hause ausprobieren möchten. Doch Vorsicht! Einen derzeit sehr beliebten Back-Trend sollte man erst ausprobieren, wenn man weiß, dass er den eigenen Backofen nicht zerstört. Wie aber findet man das heraus?

Was man lieber nicht (mehr) in den Backofen schieben sollte

Ob Bosch oder Siemens: Mehrere Backofen-Hersteller warnen davor, bestimmte Backformen in den Ofen zu schieben. „Für ein optimales Garergebnis empfehlen wir Ihnen dunkle Backformen aus Metall“, erklärt etwa Bosch ist einer Gebrauchsanleitung zu einem Dampfbackofen. Es folgt ein Hinweis, der mit einem „Achtung!“ versehen ist. „Keine Backformen aus Silikon oder silikonhaltige Dauerbackfolien, Abdeckungen oder Zubehör verwenden.“

Siemens erklärt in einer Gebrauchsanleitung für ein Backofen-Modell was passieren kann, wenn man zum Backen doch eine Form aus Silikon benutzt. „Durch Silikonformen oder silikonhaltige Folien, Abdeckungen oder Zubehör kann der Backsensor beschädigt werden. Schäden können auch entstehen, wenn der Backsensor nicht aktiv ist. Warum ist das so? Minderwertige Silikone oder solche mit nicht vollständig ausgehärteten Bestandteilen (zum Beispiel billige Weichmacher) können bei hohen Temperaturen flüchtige Stoffe abgeben.

Das ist die Gefahr und was man tun kann

Diese Gase können sich auf empfindlichen Oberflächen im Backofen niederschlagen. Darunter auf Temperatur- oder Feuchtigkeitssensoren, Lüfter und Luftführungssysteme und Selbstreinigungsbeschichtungen. Backpapier, das mit Silikon beschichtet ist, kann

verwendet werden, heißt es seitens Siemens.

Wer dennoch Backformen aus Silikon in den Backofen schieben möchte, sollte darauf achten, nur hochwertige, zertifizierte Silikonformen verwenden, etwa LFGB-geprüfte. Diese sind sicherer und geben weniger oder keine Schadstoffe ab. Zudem empfiehlt die Stiftung Warentest, neue Formen vor dem ersten Gebrauch eine Stunde im Backofen bei 200 Grad aufzuheizen und danach gründlich zu reinigen. Das ist vielleicht auch in einem anderen Backofen möglich, wenn der eigene neue und moderne Ofen, mit allerhand Sensoren versehen ist. Zudem sollte man grundsätzlich Silikonformen nicht über 200 Grad erhitzen.