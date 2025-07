Mit einem Nass-/Trockensauger sind Böden im Handumdrehen sauber. Du sparst dir das Staubsaugen vor dem feuchten Durchwischen und bekommst insgesamt sogar sauberere Böden als mit einem Mopp. Der Grund: Die sogenannten Saugwischer verwenden stets frisches Wasser zum Putzen sowie eine rotierende Bürste. Im Zuge der Prime Days kannst du dir gerade zwei Modelle von Tineco zum Einstiegspreis holen – und das bereits vor dem eigentlichen Start der Aktion.

Tineco Floor One Stretch S6 schon für unter 330 Euro

Ab sofort kannst du dir den Tineco Floor One Stretch S6 bereits für 349 Euro sichern. Du sparst somit satte 42 Prozent im Vergleich zum UVP. Mit dem Code „„TINPRIME25“ ziehst du nochmal weitere 6 Prozent vom bereits reduzierten Preis ab und landest bei nur noch 328,06 Euro. Für einen Saugwischer dieser Art ist das ein richtig guter Preis. Und ein Prime-Abo brauchst du ebenfalls nicht.

Aber was kann der Haushaltshelfer eigentlich? Zunächst: Alle Saugwischer nehmen mithilfe einer rotierenden Bürste viel leichter Schmutz auf – auch hartnäckige klebrige Verschmutzungen sind hiermit ohne Anstrengung schnell entfernt. Der Floor One Stretch S6 ist dabei besonders flexibel, da er um 180 Grad geneigt werden kann und so selbst unter niedrige Möbel kommt. Außerdem reinigt er bis an die Kanten mit einem Abstand von nur einem halben Zentimeter, wodurch kein Schmutzrand übrig bleibt. Mit einer Aufladung kannst du bis zu 40 Minuten lang putzen, was für kleine bis mittelgroße Wohnungen problemlos ausreichen sollte. Stark ist zudem die Selbstreinigung. Denn 70 Grad heißes Wasser reinigt das Gerät automatisch und mit heißer Luft wird es anschließend wieder getrocknet. Dadurch werden Gerüche und Schimmel vermieden und du hast kaum Pflegeaufwand.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra bietet noch mehr Laufzeit

Wenn du hingegen auch größere Wohnungen in einem Rutsch sauber machen möchtest, solltest du dir den Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra ansehen. Der bietet mit bis zu 50 Minuten nochmal eine etwas längere Laufzeit. Hiermit saugst du sämtliche Verschmutzungen – egal ob trocken oder feucht – mit bis zu 21.000 Pa Saugkraft ein. Natürlich steht dieses Modell auch in Sachen Flexibilität dem Stretch S6 in nichts nach. Denn hiermit machst du ebenfalls bis an den Rand sauber und der Saugwischer lässt sich ebenfalls um 180 Grad neigen.

Und nach der Reinigung macht sich auch der S7 Stretch Ultra von selbst wieder sauber. Per Knopfdruck wird das Gerät mit heißem Wasser gespült und 85 Grad heiße Luft kommt zum Einsatz, um Bürste und Co. schnell wieder zu trocknen. Statt 699 Euro zahlst du dank 40 Prozent Rabatt jetzt nur noch 419 Euro. Auch hier kannst du die Rechnung mit dem Code „„TINPRIME25” aber nochmal um weitere 6 Prozent drücken. Du sparst also auch hier gerade ordentlich.

