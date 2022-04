SodaStream: Welche Flasche passt zu welchem Modell?

Jeder, der einen Wassersprudler von SodaStream besitzt, kennt das Problem. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der Plastik-Flasche ist überschritten, eine ist verschwunden oder man benötigt schlicht eine zweite oder dritte Flasche zu Hause. Das Problem: Der Hersteller hat inzwischen so viele Modelle im Handel, dass nicht nur dabei der Überblick verloren geht. Nicht jede Flasche passt zu jedem SodaStream-Sprudler. Wir zeigen dir, welche Flasche zu deinem Wassersprudler passt und wo du Alternativen von anderen Herstellern findest.

Kunststoffflaschen und Glaskaraffen: Der SodaStream-Dschungel

Neben Kunststoffflaschen in verschiedenen Größen gibt es auch Glaskaraffen. Dabei unterscheidet SodaStream aber ebenfalls. Nicht jede Glasflasche passt in jede Wassersprudel-Maschine. Hinzu kommt: Waren bislang nur die Glasflaschen des Herstellers spülmaschinengeeignet, ist es nun auch eine Kunststoffflasche.

Wer seine Flasche mitnimmt, um sie im Geschäft mit einem neuen Modell zu vergleichen, dürfte ohne Probleme die passende finden. Anders ist das aber, wenn man online bestellt. Bei Amazon und Co. ist nicht sofort ersichtlich, ob die gefundene Flasche zum Bestpreis auch zum eigenen Wassersprudler von SodaStream passt. Nachfolgend eine aktuelle Grafik, die Licht ins Dunkle bringt.

SodaStream: Diese Flaschen passen zu diesen Wassersprudlern

Die spülmaschinenfeste 1-Liter-Glaskaraffe und die 1-Liter-Fuse-Kunststoffflasche sind also mit dem Duo-Wassersprudler kompatibel, während die 0,7-L-Glaskaraffe mit dem Crystal und Penguin Wassersprudler zusammenpasst. Dann gibt es auch noch die schlanken 1-Liter-Fuse-Kunststoffflaschen, die in die Wassersprudler Easy, Easy One Touch, Duo und Power passen. Die 0,5-Liter-Fuse-Kunststoffflaschen sind mit Easy, Easy One Touch, Power und Cool kompatibel. Und die klassischen 1-Liter-Kunststoffflaschen lassen sich mit dem SodaStream Easy, Easy One Touch, Power und Cool nutzen.

Die Alternativen von anderen Herstellern

Wer nach einer robusten und langlebigen Flasche für seinen Wassersprudler von SodaStream sucht, sollte sich diese 1 Liter Flasche von Mate of Steel aus Edelstahl ansehen. Die Flasche ist spülmaschinengeeignet und bringt rund 280 Gramm auf die Waage. Zudem ist sie bruchfest und hat – im Gegensatz zu den Plastikflaschen von SodaStream – kein Ablaufdatum. Sie ist mit rund 30 Euro zwar nicht gerade günstig. Doch da sie deutlich länger hält als die Kunststoffflaschen, die man regelmäßig durch neue ersetzen muss, ist der Preis im Vergleich gerechtfertigt. Die Edelstahlflasche ist mit den SodaStream-Modellen Duo, Easy, One Touch, Power und Spirit kompatibel. Wer ein SodaStream Crystal hat, findet eine passende Flasche aus Edelstahl bei Lichtenwerk.

Mate of Steel Edelstahlflasche für Wassersprudler von SodaStream