Neuer Preis: Audi macht Kassenschlager Q4 e-tron günstiger

Wer sich bisher für den Audi Q4 e-tron entschieden hat, tat dies in dem Wissen, einen SUV mit mindestens 210 kW (286 PS) und 82 kW großer Batterie zu kaufen. Der Preis: mindestens 52.950 Euro. Jetzt führt Audi aber den Q4 35 e-tron wieder ein. Der kostet mit Basisausstattung nur noch 45.600 Euro, bietet dafür aber über einen Hinterradantrieb auch nur 125 kW (170 PS) Leistung und ist auch nur mit einer 55 kWh großen Batterie ausgestattet.

Audi Q4 35 e-tron: Neues Basismodell

Audi verspricht im Q4 35 e-tron eine WLTP-Reichweite von bis zu 355 Kilometern. Ein gemittelter Wert, der auf der Autobahn-Langstrecke kaum zu erreichen sein dürfte. Hier musst du eher von 300 Kilometern Reichweite ausgehen. Bei einem Ladestopp an einer Schnellladesäule fließt neue Energie unter optimalen Bedingungen mit einer Ladeleistung von bis zu 145 kW. An einer Wallbox oder an einer Normalladesäule müssen 11 kW reichen.

Ein Sprint von 0 auf 100 km/h soll mit dem knapp zwei Tonnen schweren SUV in 9,0 Sekunden möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h. Im Innenraum ist unter anderem ein 10,25 Zoll großes, volldigitales Kombiinstrument Teil der Serienausstattung. Ebenfalls serienmäßig ist eine elektrische Heckklappe. Das Gepäckraumvolumen gibt Audi mit 520 Litern an. Nur fünf Liter weniger als im BMW iX2 (Test).

Für das integrierte Navigationssystem verspricht Audi ein umfangreiches Update mit einer noch genaueren Ladeplanung. Ganz neu ist die Integration von ChatGPT für die Sprachsteuerung und eines App Store, der es ohne Umwege über das Smartphone erlaubt, beliebte Apps von Drittanbietern zu nutzen. Für die Nutzung ist ein Paket mit 25 GB Datenvolumen für ein Jahr bereits inklusive. Ab dem zweiten Jahr werden dafür 34,95 Euro für 365 Tage fällig. Alternativ stehen 2 GB für 30 Tage zu 7,95 Euro oder 5 GB für 90 Tage zu 18,95 Euro zur Verfügung.

Ein typischer Kompakt-SUV in der Premium-Variante: der Audi Q4 35 e-tron.

Auf Wunsch auch als Sportback-Modell zu haben

Auf Wunsch ist das kleinste der aktuell erhältlichen Q4-SUVs übrigens auch in einer Coupé-Variante zu haben. Der Audi Q4 Sportback 35 e-tron mit flach nach hinten abfallendem Dach, 535 Litern Kofferraumvolumen und 365 Kilometern WLTP-Reichweite kostet 2.000 Euro Aufpreis, also mindestens 47.600 Euro. Acht Lackierungen stehen zur Wahl, nur Kieselgrau kostet nichts extra. Sonst musst du mit einem Aufpreis von bis zu 1.000 Euro rechnen.