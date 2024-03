Audi Q6 e-tron (2024): Verspäteter SUV-Kracher

Audi selbst verspricht, dass der Q6 e-tron (2024) Maßstäbe setzt. Und zwar nicht nur bei der Performance, sondern auch bei Reichweite, Laden, Fahrdynamik und Design. So ist der neue Premium-SUV über einen Allradantrieb mit einer Leistung von 285 kW (387 PS) ausgestattet. Wer sich für das Performance-Modell SQ6 e-tron entscheidet, darf eine Systemleistung von satten 380 kW (517 PS) nutzen. Das lässt eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden (Q6 e-tron) respektive 4,3 Sekunden (SQ6 e-tron) zu. In der Spitze sind 210 beziehungsweise 230 km/h möglich.

Audi Q6 e-tron und Audi SQ6 etron bieten 800-Volt-Technik

Beim Akku hat sich Audi in beiden Modellen für eine Kapazität von 100 kWh mit einer Netto-Nutzbarkeit von 94,9 kWh entschieden. Das lässt nach WLTP-Standard auf dem Papier eine Reichweite von bis zu 625 Kilometern zu. Erfreulich ist die Weiterentwicklung bei der Ladeleistung. Audi setzt auf 800-Volt-Technik, die serienmäßig an öffentlichen Schnellladesäulen eine Wiederaufladung der Batterie mit bis zu 270 kW gestattet.

Wenn eine Ladesäule mit 400-Volt-Technik arbeitet, ist mit dem Audi Q6 e-tron erstmals das sogenannte Bankladen möglich. Dabei wird die 800-Volt-Batterie automatisch in zwei Batterien mit gleicher Spannung geteilt, die sich dann parallel mit bis zu 135 kW aufladen lassen. Wiederum bedauerlich: AC-Laden an Wallboxen und Normalladesäulen ist nur mit bis zu 11 kW möglich. Dem eigenen Premium-Anspruch würde Audi mit einer Ladeleistung von 22 kW deutlich mehr gerecht werden.

Den Audi Q6 e-tron (2024) zeichnet ein für den deutschen Hersteller typisches Design aus.

Dank eines Radstands von fast 2,9 Metern stellt Audi auch für die zweite Sitzreihe viel Beinfreiheit in Aussicht. Im Kofferraum ist viel Stauvolumen vorhanden: 526 Liter. Wird die hintere Sitzbank umgelegt, wächst der Stauraum auf bis zu 1.529 Liter. Hinzu kommen 64 Liter im sogenannten Frunk unter der Motorhaube. Dort sollen sich zum Beispiel kleinere Reisetaschen der bis zu fünf Passagiere verstauen lassen.

Der Fahrer kann alle wichtigen Informationen von einem 11,9 Zoll großen Audi Virtual Cockpit ablesen. Hinzu kommt ein 14,5 Zoll großer Touchscreen. Nur optional steht ein Augmented Reality Head-up-Display bereit. Als Betriebssystem kommt Android Automotive OS zum Einsatz.

Für den Beifahrer steht bei Bedarf ein Extra-Display zum Beispiel für Video-Streaming bereit.

Bestellungen des Audi Q6 e-tron (2024) stellt der Hersteller aus Ingolstadt noch für März in Aussicht. Auslieferungen sollen dann im dritten Quartal dieses Jahres starten. Der Preis für den normalen Q6 e-tron startet bei 74.700 Euro. Wer sich für den SQ6 e-tron entscheidet, muss bereit sein, mindestens 93.800 Euro zu investieren. Etwas preiswertere Modelle, die nur mit einem Heckantrieb ausgestattet sind, sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.