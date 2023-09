Audi Q4 e-tron (2024): Beliebtes E-Auto wird noch besser

Mit rund 12.000 Neuzulassungen zwischen Januar und August dieses Jahres ist der Audi Q4 e-tron eines der beliebtesten E-Autos der Deutschen. Jetzt kündigt der Hersteller aus Ingolstadt ein Upgrade für das Modelljahr 2024 an. An Bord sind in der Neuauflage unter anderem ein optimiert abgestimmtes Fahrwerk, eine gesteigerte Effizienz, ein auf Wunsch charakteristischerer Sound und eine erweiterte Serienausstattung. Mehr noch: Audi erweitert in allen Modellen auch den Funktionsumfang der Fahrerassistenzsysteme. Mit dem optionalen adaptiven Fahrassistenten unterstützen sie ab einer Geschwindigkeit von 90 km/h nun auch den assistierten Spurwechsel.

Audi Q4 e-tron: Quattro-Modelle jetzt mit bis zu 175 kW Ladeleistung

Wie gewohnt ist im Audi Q4 e-tron (2024) eine 82 kWh große Batterie verbaut, deren nutzbare Kapazität bei knapp 77 kWh liegt. Eine optimierte Zellchemie sorgt aber dafür, dass sich die Ladeleistung an Schnellladesäulen (DC / HPC) zum Teil verbessert. Kaufst du einen Audi Q4 e-tron mit Allradantrieb, also ein sogenanntes quattro-Modell, kannst du künftig mit bis zu 175 kW Strom nachladen. Die Varianten mit Heckantrieb sind wie gewohnt mit maximal 135 kW wiederaufladbar. An Normalladesäulen und an der heimischen Wallbox bleibt es bei standardmäßig bis zu 11 kW.

Durch eine neue permanent erregte Synchronmaschine (PSM) an der Hinterachse steigert Audi auch die Effizienz. Dadurch liegt die WLTP-Reichweite zum Beispiel beim Audi Q4 Sportback 45 e-tron bei bis zu 562 Kilometern. Auf der Langstrecke auf der Autobahn dürften etwa 450 Kilometer ein realistischer Wert sein, weil die Rekuperation hier weniger zum Einsatz kommt. Eine neue Abstimmung des Fahrwerks soll nicht nur auf der Autobahn, sondern auch in der Stadt für mehr Komfort beim Fahren sorgen.

Audi Q4 e-tron: Das beliebte E-Auto wird noch besser.

Bis zu 340 PS sind möglich

Die Leistung von Audi Q4 45 e-tron (2024) und Audi Q4 Sportback 45 e-tron (2024) liegt mit Heckantrieb bei 210 kW (286 PS). Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt nach Angaben des Herstellers in 6,7 Sekunden. Wer sich für das Allradmodell entscheidet, ist minimal schneller: 6,6 Sekunden. Beim Audi Q4 55 e-tron (2024) sind Sprints auf der gleichen Strecke in 5,4 Sekunden möglich, weil mehr Leistung (250 kW / 340 PS) abrufbar ist. Die Höchstgeschwindigkeit aller Q4-Modelle liegt jetzt bei 180 km/h. Bisher war die Einstiegsvariante auf 160 km/h begrenzt.

Teil der Serienausstattung ist beim Audi Q4 e-tron (2024) künftig grundsätzlich neben einer Sitzheizung vorn auch eine elektrische Kofferraumklappe. Optional reagiert sie auch auf Fußgesten, was zum Beispiel dann von Vorteil ist, wenn man schwere Getränkekisten oder Einkaufstaschen trägt. Zudem dürfen sich alle Käufer der neuen Modellgeneration über das volldigitale 10,25 Zoll große Kombiinstrument (Audi virtual cockpit) inklusive Navigationssystem freuen.

Auf Wunsch auch im Coupé-Design zu haben: der Audi Q4 Sportback e-tron.

Was kostet der Audi Q4 e-tron (2024)?

Nachteil der verbesserten Ausstattung: die Preise steigen. Während die aktuelle Modellgeneration derzeit vor staatlichen Förderungen (Umweltbonus) zu einem Preis in Höhe von mindestens 51.900 bestellbar ist, liegt der Einstiegspreis beim neuen Audi Q4 e-tron (2024) höher. Mindestens 52.950 Euro sind zu bezahlen, wenn Bestellungen ab dem 26. September 2023 möglich sind.

Wer mag, kann sich auch für die neue Ausstattungslinie edition S line freuen. Sie setzt auf besonders sportliche Akzente. Etwa Radlaufblenden und Türabdeckungen in schwarzen Kontrastlackierungen, extra große Räder (21 Zoll) sowie abgedunkelte Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten.

Die Fertigung der neuen Audi Q4 e-tron (2024) findet in Zwickau statt. Ergänzend dazu ab Ende des Jahres aber auch im Audi-Werk in Brüssel, wo auch der Audi Q8 e-tron vom Band fährt.