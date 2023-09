E-Autos setzen Ausrufezeichen: Enormer Nachfrage-Boom

Paukenschlag auf dem Markt der E-Autos: Im August 2023 wurden so viele Stromer wie fast noch nie neu zugelassen. Fast 87.000 Elektroautos wurde die Genehmigung für den Betrieb auf deutschen Straßen erteilt. Ein echtes Ausrufezeichen. Denn höher fiel die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen nur einmal aus. Im Dezember vergangenen Jahres, als die Reduzierung des Umweltbonus bevorstand.

E-Autos: Volkswagen führt Topliste an

Das beliebteste Elektroauto im August waren die fast baugleichen Volkswagen-Modelle ID.4 und ID.5. Der Erfolg des Vormonats wurde damit wiederholt. Auf den weiteren Plätzen folgen das Tesla Model Y und der Volkswagen ID.3. Einen Triumph konnte auch der Cupra Born feiern. Laut den neuesten Auswertungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) konnte dieser Pkw noch nie mehr Neuzulassungen für sich verbuchen als im vergangenen Monat.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im August 2023

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man auf die Zahl aller Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf blickt. Dann grüßt nämlich Tesla mit dem Model Y von der Spitze. Die weiteren Plätze auf dem Podest nimmt Volkswagen ein.

Beliebteste Autos in Deutschland von Januar bis August 2023

Tesla Model Y (34.687 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / ID.5 (28.088) Volkswagen ID.3 (17.283) Fiat 500 Elektro (14.352) Skoda Enyaq iV (13.009) Audi Q4 e-tron (12.002) Cupra Born (11.135) Tesla Model 3 (11.060) Mercedes EQA (9.995) Hyundai Kona Elektro (9.377)

E-Autos werden immer beliebter

Marktführer auf dem Markt für Elektroautos bleibt Volkswagen mit einem Marktanteil von 14,9 Prozent. Tesla verliert hingegen weiter an Boden und kommt nur noch auf 13,3 Prozent Marktanteil. Auf den weiteren Plätzen folgen Mercedes (7,1 Prozent), Hyundai (6,2 Prozent) und BMW (5,9 Prozent). Insgesamt wurden im August übrigens 273.417 Pkw neu zugelassen. E-Autos machten damit bei den Neuzulassungen einen Anteil von fast 32 Prozent aus. Die Wende hin zur E-Mobilität ist in vollem Gange und dürfte spätestens dann weiter an Fahrt gewinnen, wenn mehr günstigere Stromer auf den Markt kommen.