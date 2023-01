Extrem nachgefragt: Die beliebtesten Elektroautos der Deutschen

Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos ist in Deutschland im Dezember vergangenen Jahres regelrecht explodiert. Fast 105.000 Stromer wurden für den Betrieb auf deutschen Straßen neu zugelassen. Der bisherige Bestwert innerhalb eines Monats lag bei lediglich fast 58.000 Neuzulassungen und wurde nur einen Monat zuvor erreicht. Der Grund für den Nachfrage-Boom zum Jahresende ist leicht erklärt: Viele Käufer eines Elektroautos wollten vor Ende 2022 noch von der höheren Förderung durch den Umweltbonus profitieren. Seit Anfang 2023 gelten nämlich niedrigere Fördersätze beim Kauf eines E-Autos.

2022: Tesla mit dem höchsten Stromer-Marktanteil in Deutschland

In Summe wurden im vergangenen Jahr rund 470.000 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Das waren fast 29 Prozent mehr als im Jahr 2021. Damals standen rund 366.000 neu zugelassene Elektroautos in den Ausweisungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Von den insgesamt im vergangenen Jahr in Deutschland neu zugelassenen Pkw (rund 2,65 Millionen) entfielen knapp 18 Prozent auf die moderne Generation mit reinem Elektroantrieb. Marktführer unter den Herstellern von vollständig elektrifizierten Pkw war im Jahr 2022 Tesla (14,9 Prozent Marktanteil), gefolgt von Volkswagen (13,4 Prozent), Hyundai (7,0 Prozent), Fiat (6,4 Prozent) und Opel (6,2 Prozent).

Die beliebtesten Elektroautos in Deutschland im Jahr 2022

Die in Summe beliebtesten Elektroautos der Deutschen waren im vergangenen Jahr das Tesla Model Y und das Tesla Model 3. Auf dem dritten Platz landete der italienische Kleinwagen Fiat 500 vor zwei Modellen aus dem Hause Volkswagen. Der VW ID.4 und ID.5 (eine Plattform) platzierten sich in diesem Zusammenhang gruppiert vor dem Kompaktwagenmodell VW ID.3.

Tesla Model Y (35.426 Neuzulassungen) Tesla Model 3 (33.841) Fiat 500 (29.635) Volkswagen ID.4/ID.5 (24.847) Volkswagen ID.3 (23.286) Hyundai Kona Elektro (17.029) Opel Corsa-e (14.979) Dacia Spring (14.366) Hyundai IONIQ 5 (14.080) Volkswagen e-up (13.238)

Tesla dominiert den Stromer-Markt auch im Dezember

Bricht man die Neuzulassungen auf den Dezember herunter, erreichte in Deutschland wie schon im November das Tesla Model 3 den Spitzenplatz unter den am stärksten nachgefragten Elektroautos. Vor dem Tesla Model Y und dem Volkswagen ID.4/ID.5.

Tesla Model 3 (9.566 Neuzulassungen) Tesla Model Y (7.382) Volkswagen ID.4/ID.5 (7.191) Volkswagen ID.3 (6.865) Fiat 500 (6.512) Opel Corsa-e (4.112) Dacia Spring (4.058) Cupra Born (3.403) Hyundai Kona Elektro (3.352) Opel Mokka-e (3.303)

Dich interessierten weitere Zahlen vom Automarkt 2022 in Deutschland? Dann sei dir noch eine weitere Meldung unserer Redaktion empfohlen, die unter anderem die weiter hohe SUV-Nachfrage und die allgemeinen Käufe der deutschen Pkw-Fahrer beleuchtet.