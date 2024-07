Dieses E-Auto kostet nur 69 Euro im Monat: Leasing-Knüller zum Dacia Spring

Leasing ist für viele eine gute Alternative zum Gebraucht- oder Neuwagenkauf. Du hast planbare Kosten, kannst nach Ablauf der Leasing-Laufzeit auf ein neueres Modell umsteigen und bleibst flexibel. Und bei dem aktuellen Angebot zum Dacia Spring Extreme Electric 65 PS hast du sogar ziemlich niedrige Kosten. LeasingMarkt.de gibt nämlich eine monatliche Leasingrate von nur 69 Euro für das schnittige E-Auto an.

Dacia E-Auto zum Top-Preis leasen

Bei LeasingMarkt.de bekommst du den Dacia Spring Extreme Electric 65 PS jetzt mit einem Kilometerleasing-Vertrag von 5.000 Kilometern pro Jahr. Die Laufzeit beträgt 36 Monate. Und monatlich zahlst du dafür 69 Euro. Der Wagen ist grundsätzlich nicht konfigurierbar, auf Anfrage und gegen Aufpreis kannst du den Dacia Spring aber in anderen Farben bestellen – das Basismodell kommt in Weiß. Wichtig: Die Bereitstellungszeit wird voraussichtlich September 2024 sein. Du kannst das E-Auto also nicht sofort abholen.

Der Dacia Spring Extreme Electric 65 PS ist ein vollelektrischer Kleinwagen mit einer modernen Karosserie in Weiß. Er hat – wie der Name bereits vermuten lässt – 65 PS (48 kW) und verbraucht 14,5 kWh / 100 Kilometer. Dadurch ist eine Reichweite von bis zu 220 Kilometern möglich. Für Langstrecken ohne Zwischenlandung ist das E-Auto von Dacia daher weniger geeignet. Zum Pendeln oder für Fahrten in der Stadt ist es aber ideal.

Fünf Türen inklusive Kofferraum erleichtern den Einstieg auch mit Kindern oder älteren Personen auf dem Rücksitz. Dazu sorgt eine Klimaanlage im Sommer für Abkühlung und auf dem touchgesteuerten Bordcomputer startest du die Navigation, Musik und weitere Funktionen. Vom Handy lassen sich Podcasts oder Musik direkt per Bluetooth streamen.

Mehr Details zum Dacia Spring findest du hier!

In puncto Sicherheit setzt man bei dem E-Auto von Dacia neben den Basics wie ABS und Airbags für Fahrer und Beifahrer auf eine Einparkhilfe sowie eine Rückfahrkamera. Das Reifendruckkontrollsystem sorgt zudem dafür, dass du frühzeitig auf einen Druckverlust der Reifen aufmerksam gemacht wirst. So verringert sich das Risiko durch einen Nagel im Reifen oder ein defektes Ventil. Ein fünf Meter langes Ladekabel Typ2 für den Anschluss an eine Wallbox oder Ladestation sowie ein Ladekabel mit Schuko-Stecker bekommst du außerdem mit dazu.

Hier einmal die wichtigsten Details im Überblick:

Antrieb: Elektro

Getriebe: Automatik

Karosserie: 5-türig

Leistung: 65 PS (48 kW)

Reichweite: 220 km

Kombinierter Stromverbrauch: 14,5 kWh / 100 km

Kilometerstand: 50 km

Jährliche Fahrleistung: 5.000 km / Jahr

Listenpreis: 25.400 Euro

Händlerstandort: Abholung Autohaus König in Berlin

Bereitstellungszeit: vsl. September 2024

E-Auto leasen: Kosten des Leasing-Vertrags

36 × 69 Euro Leasingrate pro Monat

Überführungskosten: 699 Euro

Gesamtkosten nach 3 Jahren: 3.183 Euro

Leasingfaktor: 0,27

Allerdings bleibt es nicht bei den reinen Leasingkosten. Was du zusätzlich einplanen solltest, ist eine Vollkaskoversicherung (optional bei LeasingMarkt.de für 59 Euro / Monat hinzubuchbar), Steuern sowie ein GAP-Schutz und Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen. Wenn du die 5.000 Kilometer jährliche Laufleistung mit dem E-Auto überschreitest, zahlst du einen Aufpreis für jeden weiteren gefahrenen Kilometer.

Der Dacia Spring ist schon vergriffen? Weitere Leasing-Angebote für E-Autos unter 100 Euro findest du hier.