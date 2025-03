Im Angebot ist dabei der Dyson V12 Origin. Der Akkusauger wird direkt mit reichlich praktischem Zubehör geliefert und ist daher eine ideale Wahl, wenn du vom alten Kabelsauger auf ein hochwertiges Akkugerät umsteigen möchtest. Und der Preis stimmt bei MediaMarkt zum Glück jetzt ebenfalls.

Preisverlauf im Blick: So gut ist das aktuelle Angebot

Bevor wir genauer auf die Vorzüge des Dyson-Saugers eingehen, nehmen wir erstmal den aktuellen Angebotspreis bei MediaMarkt unter die Lupe. Und der kann sich echt sehen lassen. Immerhin streicht der Elektronikhändler derzeit ganze 36 Prozent vom UVP, wodurch der Dyson V12 Origin statt 499 jetzt nur noch 319 Euro kostet. Besonders beachtlich ist das vor allem mit Blick auf den Preisverlauf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie du siehst, war der Akkusauger mit einer eintägigen Ausnahme – die verdächtig nach einem Preisfehler aussieht – zuvor noch nie günstiger als jetzt. Blicken wir auf einen anderen Preisvergleich und -verlauf, handelt es sich sogar um den besten Preis aller Zeiten für den Dyson V12 Origin. So oder so: Zum aktuellen Kurs lohnt sich der Premium-Sauger auf jeden Fall. Warum er die 319 Euro definitiv wert sein kann, zeigen wir dir jetzt.

Dyson V12 Origin: Das bietet dir der Akkusauger

Mit dem V12 Origin von Dyson holst du dir dabei einen absolut hochwertigen Akkusauger in deine Wohnung. Das Haushaltsgerät überzeugt mit der gewohnt guten Dyson-Qualität sowie einer hohen Saugkraft von 120 AW. Beim Saugen hast du dabei die Wahl zwischen drei Modi: Eco, Med und Boost. Während du im Eco-Modus bis zu 60 Minuten am Stück Staub, Krümel und Co. beseitigen kannst, entfesselst du mit dem Boost die volle Power des Dyson-Saugers. Dies lohnt sich etwa, um Teppiche sauber zu bekommen. Gleichzeitig ist die Akkulaufzeit in diesem Modus deutlich geringer.

Den verbleibenden Akkustand sowie alle weiteren Infos findest du stets auf dem Display. Ist die Batterie leer, kannst du den Sauger entweder in der Wandhalterung gleichzeitig aufbewahren und laden, oder den Akku ganz einfach entnehmen und separat aufladen. Wer eine besonders große Wohnung hat, kann zusätzlich übrigens einen extra erhältlichen Ersatzakku kaufen und die Laufzeit seines Akkusaugers kurzerhand verdoppeln. Im offiziellen Dyson-Shop kostet ein solcher Akku derzeit 129 Euro.

Der Lieferumfang ist Dyson-typisch echt umfangreich

Wie bei Dyson üblich, legt dir der Hersteller direkt auch einiges an Zubehör mit ins Paket. So bekommst du neben der Slim Fluffy Bodendüse, welche die Standarddüse für herkömmlichen Staub und Schmutz ist, beispielsweise noch eine extra Haardüse mit dazu. Ebenso praktisch sind die Kombi-Zubehördüse

sowie die kratzfreie Staubbürste für empfindliche Stellen. Und damit du beim Saugen noch flexibler bist und selbst schmale Stellen erreichen kannst, gibt’s obendrein noch einen 61 cm langen Verlängerungsschlauch und einen Aufsatz für enge Zwischenräume. Mit Letzterem kannst du etwa selbst kleine Ritzen in deinem Auto endlich sauber bekommen.

Der Dyson V12 Origin ist also wirklich ein absolutes Sauger-Komplettpaket – welches du dir bei MediaMarkt jetzt zum Top-Preis von 319 Euro sichern kannst. Die Lieferung ist zudem kostenfrei. Doch aufgepasst: Wie lange das Angebot gültig ist, steht leider nicht fest. Bei Interesse solltest du dir also nicht zu viel Zeit lassen.

