Die Wahl des richtigen Glasfaser-Tarifs ist nämlich gar nicht so einfach, wie man denkt. Klar, über die MBit/s machen sich wahrscheinlich noch die meisten Gedanken – und das zu Recht. Doch es gibt noch einige weitere Fragen, die man vor dem Vertragsabschluss klären sollte. Wir zeigen dir hier, worauf du achten musst. Außerdem stellen wir dir auch die Tarif-Optionen der Deutschen Glasfaser als Beispiel mal etwas genauer vor.

Wozu lohnt sich Glasfaser?

Glasfaser hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Kupferkabeln – die enormen Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Streaming, Homeoffice und Gaming – mit Glasfaser läuft alles ruckelfrei und parallel. Mit einem Glasfaseranschluss holst du dir außerdem ein Stückchen Zukunft in die eigenen vier Wände. Die Highspeed-Tarife der Deutschen Glasfaser basieren auf FTTH-Anschlüssen (Fiber-To-The-Home). Das bedeutet, dass die Kabel nicht wie sonst am Verteilerkasten oder im Keller des Hauses enden, sondern bis zum Router verlegt werden. Dadurch sicherst du dir eine rasend schnelle Internetverbindung, auf die du dich langfristig verlassen kannst. Für Hausbesitzer interessant: Ein FTTH-Anschluss steigert aufgrund seiner Zukunftsfähigkeit gleichzeitig den Wert deiner Immobilie.

Um herauszufinden, ob in deinem Zuhause ein FTTH-Anschluss möglich ist, kannst du auf der Website der Deutschen Glasfaser ganz einfach einen Verfügbarkeitscheck machen.

Deutsche Glasfaser: Diese Tarife kannst du buchen

Wenn der Verfügbarkeitscheck positiv verlaufen ist und alle Voraussetzungen für einen FFTH-Anschluss erfüllt sind, stehst du nun vor der Qual der Tarifwahl. Du kannst dich zwischen dem Tarif Basic mit einer Downloadgeschwindigkeit von 100 Mbit/s, Classic mit 300 Mbit/, Premium mit 500 Mbit/s und Giga mit 1.000 Mbit/s entscheiden.

Deutsche Glasfaser – diese Tarifoptionen hast du zur Wahl

Alle Tarife haben standardmäßig eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Auf Wunsch sind aber auch 1-Jahres-Verträge möglich – beim DG Giga 1.000 zahlst du hier dann aber drauf.

Aktuell sicherst du dir je nach gewünschtem Angebot noch einen Online-Bonus von bis zu 60 Euro (für 1.000 Mbit/s). Besonders cool ist, dass du bei allen Tarifen nur 24,99 Euro monatlich für das erste Jahr zahlst. Außerdem kannst du innerhalb der ersten zwölf Monate gegen eine Gebühr von zehn Euro in einen Tarif mit niedrigerer Bandbreite wechseln. Ein Upgrade in eine höhere Option ist zudem jederzeit möglich.

100 Mbit/s: Dafür eignet sich die Basic-Variante

Der Basic-Tarif eignet sich für Einsteiger ins Glasfasernetz. Singles und Pärchenhaushalte mit moderatem Surfverhalten sind hier richtig. Die gängigen Homeoffice-Anwendungen wie Videoanrufe laufen reibungslos. Auch größere Dateien solltest du mit 100 Mbit/s ohne lange Wartezeiten heruntergeladen bekommen. Gamer dürfen sich auf eine geringe Latenz freuen und Streaming in 4K steht nichts im Wege.

Der Vorteil des Glasfasernetzes gegenüber einer DSL-Verbindung mit der gleichen Geschwindigkeit liegt in der höheren Stabilität, auch wenn mehrere Nutzer gleichzeitig im Internet surfen. Eine Flat für Telefonie ist in diesem Tarif nicht enthalten.

Bis zu 100 Mbit/s im Download

Bis zu 50 Mbit/s im Upload

24,99 Euro für 12 Monate, danach 39,99 Euro,

69,99 Euro Bereitstellungsgebühr einmalig

10 Euro Online-Bonus

→ Hier buchen!

DG-Classic: Die goldene Mitte

Wer mit der ganzen Familie unter einem Dach wohnt oder regelmäßig große Datenmengen hoch- und runterlädt, ist im Classic-Tarif der Deutschen Glasfaser besser aufgehoben. Die Downloadgeschwindigkeit von 300 Mbit/s ermöglicht ruckelfreies 4K-Streaming auch auf mehreren Geräten gleichzeitig. Wenn du einige Smart-Home-Geräte besitzt, ist das ebenfalls der richtige Tarif für dich.

Zusätzlich bekommst du noch eine Flatrate ins deutsche Festnetz und telefonierst umsonst. Ein Anruf ins deutsche Mobilfunknetz kostet dich 19 Cent pro Minute.

Bis zu 300 Mbit/s im Download

Bis zu 150 Mbit/s im Upload

24,99 Euro für 12 Monate, danach 49,99 Euro

69,99 Euro Bereitstellungsgebühr einmalig

30 Euro Online-Bonus

→ Hier buchen!

Für Ambitionierte: Wie wär’s mit 500 Mbit/s?

Mit dem DG Premium Tarif werden große Haushalte und WGs glücklich. Du profitierst hier nicht nur von der blitzschnellen Geschwindigkeit, sondern auch von einer enormen Stabilität. Die Downloadgeschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s schultert locker mehrere Personen im Homeoffice. Außerdem kannst du problemlos 8K- oder sogar VR-Videostreaming genießen.

Die Premium-Option der Deutschen Glasfaser liefert dir zusätzlich noch eine Flatrate ins Festnetz und Mobilfunknetz.

Bis zu 500 Mbit/s im Download

Bis zu 250 Mbit/s im Upload

24,99 Euro für 12 Monate, danach 69,99 Euro

69,99 Euro Bereitstellungsgebühr einmalig

45 Euro Online-Bonus

→ Hier buchen!

1.000 Mbit/s zum Probierpreis

Wer das Non-Plus-Ultra sucht, sollte sich mal den DG Giga Tarif genauer ansehen. Mit diesem holst du das Maximum aus deinem Glasfaseranschluss und bist auch in Zukunft bestens ausgerüstet. Intensives Online-Gaming, auch auf mehreren PCs, während der Rest der Familie im Homeoffice arbeitet – hiermit problemlos möglich. Eine Flat fürs Fest- und Mobilfunknetz gibt’s obendrauf.

Bis zu 1.000 Mbit/s im Download

Bis zu 500 Mbit/s im Upload

24,99 Euro für 12 Monate, danach 89,99 Euro

69,99 Euro Bereitstellungsgebühr einmalig

60 Euro Online-Bonus

→ Hier buchen!

Die Deutsche Glasfaser bietet unterschiedliche Tarife für jeden Haushalt – und das auch noch zu einem echt fairen Preis. Dank der Tarifwechsel-Garantie gehst du kein Risiko ein und kannst das für dich passende Angebot buchen.

