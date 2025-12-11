Günstig in den Donnerstag: Amazon-Deals des Tages (11.12.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Das Wochenende ist schon zum Greifen nah, und wenn du dir jetzt schon mal etwas gönnen möchtest, bist du bei unseren Amazon-Deals des Tages genau richtig. Heute gibt's wieder zehn Gadgets, die dir garantiert den Tag verschönern.
Deals vom Donnerstag
Die Amazon-Deals vom DonnerstagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Zum heutigen Donnerstag haben wir dir wieder zehn Angebote vom Versandriesen Amazon herausgesucht. Ganz vorn mit dabei sind ein LED-Streifen der Marke Philips Hue, sowie elektrische Handwärmer.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Philips Hue LED-Streifen, drei Meter lang, steuerbar per Alexa, Google Assistant oder Apple Home sowie per App, für 38,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ocoopa elektrische Handwärmer im Doppelpack, drei verschiedene Temperatureinstellungen, für 19,98 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Thermobecher mit einer Kapazität von 0,35 Liter, hält 1,5 Stunden heiß und 3 Stunden kalt, für 19,99 Euro statt 35 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Philips LED Classic GU10 Lampen, 6er-Set mit warmweißem Licht, für 8,99 Euro statt 12,26 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Digitale Küchenwaage, misst in 1 Gramm Schritten bis zu 5 Kilogramm, für 9,48 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zu Angebot.
  • Handlicher Taschenalarm mit extra lauter Sirene und Stroboskoplicht, inklusive Schlüsselanhänger, für 15,19 Euro statt 18,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Govee RGBIC LED Stehlampe, steuerbar per App und Alexa, mit 16 Millionen verschiedenen Farben und 85 Szenenmodi, für 53,98 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Frau schaltet Fernseher ein, daneben der Hinweis auf ein aktuelles Angebot mit HD-Fernsehen und WOW für unter 5 Euro
Video Streaming
Unter 5 Euro: WOW-Paket (Sky) mit HD-Fernsehen kurzzeitig zum Sonderpreis
Kobold VK7 in der Spezial-Edition
Vorwerk
Nur bis Januar bei Vorwerk: Den besten Saugwischer mit Rabatt und Zugaben sichern
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni mit Weihnachts-Motto
Saugroboter
Saugroboter auf der Wunschliste? Darum ist der hier jetzt die perfekte Wahl
Media Markt
Mit Tefal, Dyson und mehr: MediaMarkt startet neue brandheiße Rabattaktion
Sport
Kaum zu glauben: Diese „Roboter-Hilfe“ gibt es jetzt auch für zuhause – der Preis überrascht
Amazon
Smartwatch, Tablet und mehr: Amazon-Deals am Mittwoch (10.12.)
Media Markt
Bis zu 62 Prozent Rabatt: MediaMarkt schmeißt 4K-TVs von Samsung, LG und Co. raus
Gadgets
Unter 25 Euro: Darum ist dieses Gadget ein echtes Must-have für Weihnachten
Fernseher & Smart TV
Absurd günstig: MediaMarkt verkauft 65 Zoll QLED-TV für weit unter 500 Euro