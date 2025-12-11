Günstig in den Donnerstag: Amazon-Deals des Tages (11.12.)

Zum heutigen Donnerstag haben wir dir wieder zehn Angebote vom Versandriesen Amazon herausgesucht. Ganz vorn mit dabei sind ein LED-Streifen der Marke Philips Hue, sowie elektrische Handwärmer.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Philips Hue LED-Streifen, drei Meter lang, steuerbar per Alexa, Google Assistant oder Apple Home sowie per App, für 38,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ocoopa elektrische Handwärmer im Doppelpack, drei verschiedene Temperatureinstellungen, für 19,98 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Thermobecher mit einer Kapazität von 0,35 Liter, hält 1,5 Stunden heiß und 3 Stunden kalt, für 19,99 Euro statt 35 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

ThermoPro digitale Mini Thermometer mit Feuchtigkeitsmesser, Smileyindikator, für 16,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips LED Classic GU10 Lampen, 6er-Set mit warmweißem Licht, für 8,99 Euro statt 12,26 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Digitale Küchenwaage, misst in 1 Gramm Schritten bis zu 5 Kilogramm, für 9,48 Euro statt 11,99 Euro. Hier geht’s zu Angebot.

Fahrradlicht-Set, aufladbar per USB, bestehend aus Front- und Rücklicht, für 15,59 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Handlicher Taschenalarm mit extra lauter Sirene und Stroboskoplicht, inklusive Schlüsselanhänger, für 15,19 Euro statt 18,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Govee RGBIC LED Stehlampe, steuerbar per App und Alexa, mit 16 Millionen verschiedenen Farben und 85 Szenenmodi, für 53,98 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

