Mit Tefal, Dyson und mehr: MediaMarkt startet neue brandheiße Rabattaktion

MediaMarkt geht mit den sogenannten Xmas-Deals an den Start und reduziert noch bis zum 22. Dezember jede Menge Produkte. Wir haben uns bereits durch die Angebote gewühlt und dir unsere fünf Favoriten rausgesucht. Dabei haben wir den Preis gecheckt und können dir versichern, dass MediaMarkt (bis auf eine Mini-Ausnahme) immer den besten Preis im Netz anbietet. Du kannst also getrost zuschlagen, ohne dir Gedanken um ein vermeintlich besseres Angebot bei einem anderen Händler zu machen.

Haushalt und Küche: Das gibt’s jetzt im MediaMarkt-Angebot

Die Marke Dyson gilt wohl mittlerweile als regelrechter Klassiker unter den Akku-Staubsaugern. Die starke Leistung gepaart mit dem charakteristischen Design lässt sich der Hersteller aber auch einiges kosten. MediaMarkt reduziert jetzt aber den Bestseller, den V12 Detect Slim Absolute, um ganze 42 Prozent, sodass du statt für 699 Euro schon für 399 Euro dran kommst. Der Versand ist zudem gratis. Der V12 Detect Slim Absolute gilt als der bisher leichteste Staubsauger von Dyson. Gleichzeitig punktet er aber mit einer hohen Saugkraft von 150 AW sowie bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit. Damit nimmt er es mühelos mit Haaren, Staub und sogar gröberem Schmutz auf. Je nach Verschmutzung passt er automatisch die Saugleistung an, um immer optimale Ergebnisse zu erzielen.

Dyson V12 Detect Slim Absolute 399,00 € Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet starke 150-AW-Saugleistung und macht mit seiner Laser-Düse selbst feinen Staub sichtbar. Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und nur ca. 2,2 kg Gewicht ist er besonders leicht und alltagstauglich. 399,00 € bei MediaMarkt

Wer nach dem Putzen Hunger bekommt, kann sich mit dem Tefal OptiGrill im Nu perfekte Steaks, Gemüse oder Sandwiches grillen. Die Küchen-Ikone gibt’s jetzt bei MediaMarkt mit 47 Prozent Rabatt. Für dich stehen damit nur noch 89 Euro auf der Rechnung. Für diesen Preis macht sich der OptiGrill übrigens auch prima unterm Weihnachtsbaum von Hobbyköchinnen und Hobbyköchen. Mit sechs voreingestellten Programmen sowie einer Grilltemperatur, die sich automatisch anpasst, gelingt dir dein Abendessen hiermit immer wie im Restaurant. Der Lichtindikator zeigt dir dabei den Zustand deines Grillguts an, sodass du den für dich perfekten Gargrad mühelos erreichst.

Tefal OptiGrill 89,00 € Der TEFAL GC705D OptiGrill bietet automatische Garstufen , 6 Programme und spülmaschinenfeste Grillplatten für perfekt gegrillte Ergebnisse. Die Fett-Ablaufrinne sorgt dabei für eine saubere Handhabung. 89,00 € bei MediaMarkt

Während du das Fleisch oder den Grillkäse auf dem OptiGrill zubereitest, kannst du die Beilagen in der Ninja Double Stack Heißluftfritteuse zubereiten. Mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Liter, aufgeteilt auf zwei Schubladen, eignet sie sich aber natürlich nicht nur für Pommes. Sie kommt mit sechs verschiedenen Garfunktionen daher – so kann sie auch backen, dörren oder braten. Du kannst hiermit also sogar ganze Hauptspeisen samt Küchlein zum Nachtisch zaubern. Bei MediaMarkt kommst du aktuell für 144 Euro dran. Das entspricht einem Rabatt von 46 Prozent. Der Versand ist ebenfalls gratis. Achtung: Der Preisvergleich zeigt, dass ein anderer Händler die Fritteuse für insgesamt 143,99 Euro und damit einen müden Cent günstiger anbietet.

Ninja Double Stack XL-AirFryer 144,00 € Der NINJA SL400EU Double Stack XL Airfryer bietet zwei übereinander angeordnete Garkammern mit insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen . Mit Temperaturbereich von 40 °C bis 240 °C und Funktion für gleichzeitiges Garen, Grillen und Backen liefert er flexible, schnelle Ergebnisse für größere Mengen. 144,00 € bei MediaMarkt

Unterhaltung ohne Ende: PS5 und Apple Watch bei MediaMarkt zu Bestpreisen

Die Apple Watch SE 3 aus dem Jahr 2025 bekommst du bei MediaMarkt mit einem Rabatt von 11 Prozent. Was erst mal nach nicht viel Nachlass klingt, beschert dir aber den besten Preis im ganzen Netz. Für 239 Euro statt 269 Euro gehört die Uhr damit dir. Sie überzeugt mit einem Always-on Retina Display, das all deine Inhalte schön klar und deutlich wiedergibt. Gleichzeitig eignet sie sich aber auch zum Sportmachen und misst beispielsweise deine Herzfrequenz. Dank integriertem GPS verirrst du dich auch auf unbekannten Trails nicht. Nach dem Training kannst du die Daten dann mit deinem iPhone synchronisieren.

Apple Watch SE 3 239,00 € Die Apple Watch SE (3. Generation) GPS 40 mm bietet dir schnelle Performance , umfangreiche Gesundheits‑ & Fitnessfunktionen (z. B. Herzfrequenz‑Überwachung, Schlaftracking, Bewegungsringe) und sauberes, kompaktes Design — ideal für Alltag und Sport. 239,00 € bei MediaMarkt

Doch nicht nur Sport treibt den Puls nach oben, auch der Blick auf den Preis der PS5 könnte so manches Gamer-Herz zum Klopfen bringen. Beim Versandhändler MediaMarkt kommst du jetzt nämlich schon für 349 Euro an die Digital Edition der Konsole. Sie kommt mit 825 GB Speicherplatz daher und funktioniert gänzlich ohne Disc-Laufwerk. Alle Games lädst du daher über dein PlayStation Network Konto auf die Konsole herunter. Ein Controller ist bereits im Lieferumfang enthalten, sodass du direkt loszocken kannst.

Sony PlayStation 5 349,00 € Die Sony PlayStation 5 Digital Edition (Slim) kommt mit einer 825 GB SSD , unterstützt 4K‑Gaming mit bis zu 120 Hz und setzt auf volldigitale Downloads statt Disc‑Laufwerk. Dank superschneller SSD‑Ladezeiten , Raytracing und DualSense‑Controller mit haptischem Feedback & adaptiven Triggern liefert sie ein rundum modernes Spieleerlebnis. 349,00 € bei MediaMarkt

Wie bereits erwähnt, laufen die Xmas-Deals noch bis zum 22. Dezember. Wenn du dich mit deiner Bestellung beeilst, hast du vielleicht sogar Glück und das Schnäppchen deiner Wahl landet noch vor Weihnachten vor deiner Haustür. Bei Interesse kannst du dich auch einfach selbst durch die Angebote klicken, vielleicht ist ja etwas Passendes für dich dabei.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!