Bis zu 56 Prozent Rabatt: MediaMarkt startet großen Braun-Abverkauf

Den Bart trimmen, die Achseln rasieren oder die Beine epilieren kann nervig sein und einiges an Zeit beanspruchen. Wichtig ist daher ein gutes Arbeitsgerät, damit die Haarentfernung oder -kürzung so einfach und komfortabel wie möglich wird. Braun hat einige Rasierer, Epilierer, Haartrimmer und mehr im Sortiment. Und bei MediaMarkt sind jetzt eine ganze Menge davon reduziert. Bis zu 56 Prozent lassen sich sparen.

Braun Epilierer mit Massagerollen und Andruckkontrolle

Wer nicht alle paar Tage seine Beine, Achseln und Co. rasieren möchte, hat noch ein paar weitere Möglichkeiten. Beim Epilieren werden etwa die Haare direkt an der Wurzel entfernt, wodurch die Haut insgesamt glatter wird, als mit einem Rasierer. Außerdem dauert es bis zu vier Wochen lang, bis die Haare wieder nachwachsen. Allerdings kann der Prozess etwas schmerzhaft sein und es kann zu Hautreizungen kommen. Braun verspricht jedoch, dass die Anwendung mit dem Silk-épil 9-006 weniger schmerzt. Die spezielle SensoSmart-Technologie hilft dir etwa mit einer Andruckkontrolle und sorgt dafür, dass du nicht zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Ein zusätzlicher Massagerollenaufsatz soll zudem das Ziepen durch eine leichte Massage während der Arbeit reduzieren. Weiterhin lässt sich das Gerät unter (warmem) Wasser verwenden, wodurch der Prozess zusätzlich angenehmer werden soll.

Der Kopf des Epilierers ist weiterhin flexibel und passt sich den verschiedenen Körperregionen ideal an. Braun schickt zudem einen Rasieraufsatz mit, der in besonders empfindlichen Körperbereichen genutzt werden kann. MediaMarkt senkt den Preis des Epilierers in einer Geschenkedition in Weiß und Gold samt rosafarbener Aufbewahrungstasche um 51 Prozent im Preis. Dadurch zahlst du nur noch 111 statt rund 230 Euro (UVP).

DIE Alternative zum Laserstudio? IPL-Haarentfernungsgerät für bis zu zwei Jahre lang glatte Haut

Eine weitere Methode ist die Haarentfernung mittels IPL-Technologie. Hierbei werden Lichtimpulse gesetzt, die die Haarwurzeln veröden und das Wachstum der Haare stoppen. Und das sogar langfristig. Braun verspricht bei seinem Silk-expert Pro 5 IPL PL5154 bis zu zwei Jahre lang glatte Haut. Im Gegensatz zum Epilieren soll der Prozess nahezu schmerzfrei sein. Und wenn du dich an den vorgegebenen Behandlungsplan hältst, sollst du bereits nach zwei Wochen Ergebnisse sehen können. Dadurch hast du hiermit also eine praktische Alternative zur Laserhaarentfernung für zu Hause. Das Gerät passt automatisch die Lichtblitze an deinen Hautton an und soll so für eine sichere Behandlung sorgen. Allerdings sei gesagt, dass die Haarentfernung auf heller Haut am besten funktioniert und bei falscher Anwendung Rötungen, Pigmentflecken oder Verbrennungen entstehen können. Hier ist also Vorsicht geboten.

Das IPL-Haarentfernungsgerät mit drei Intensitätsstufen wird ebenfalls in einer Geschenkedition in Weiß und Gold geliefert. Mit dabei ist ein Standard-Aufsatz und ein Präzisionsaufsatz für feine Stellen sowie ein Venus Rasierer und eine elegante Tasche. Vom UVP (559,99 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 46 Prozent ab und verlangt so nur noch 299 Euro.

Rasierer und Barttrimmer von Braun bis zu 56 Prozent günstiger

Für alle, die einen Elektrorasierer für die tägliche Rasur suchen, hat MediaMarkt mit dem Braun Series 5 ein starkes Gerät im Angebot. Er ist mit drei flexiblen Klingen ausgestattet, die sich deinem Gesicht und Hals optimal anpassen. Hiermit soll die Rasur schnell und sanft erledigt sein. Der Standard-Modus ist für die tägliche Rasur, während du mit dem Turbo-Modus besonders schnell fertig sein sollst. Der Akku des kabellosen Rasierers soll bis zu 50 Minuten halten – du kannst also auch mal in einen Kurzurlaub fahren, ohne gleich das Kabel mitschleppen zu müssen. Da der Rasierer wasserdicht ist, lässt er sich ebenfalls einfach mit in die Dusche nehmen und Wasserspritzer machen ihm auch nichts aus. Für klare Konturen legt Braun außerdem einen Präzisionstrimmer-Aufsatz bei. Vom UVP zieht MediaMarkt jetzt 44 Prozent ab und verlangt so nur noch 89 Euro für den Rasierer.

Möchtest du deine Gesichtsbehaarung nicht komplett entfernen, sondern nur trimmen und in Form bringen? Dann solltest du dir den Braun BT9441 Barttrimmer einmal genauer ansehen. Der kabellose Trimmer hält mit einer Aufladung sogar bis zu 180 Minuten durch und kommt auch bei längeren Urlauben ohne Kabel aus. Damit der Trimmer zu Hause immer genug Saft hat, ist hier ebenfalls eine Ladestation mit dabei, dank derer er schnell griffbereit ist. Braun schickt einiges an Aufsätzen gleich mit, um deinen Bart zu trimmen, zu konturieren oder saubere Übergänge zu machen. Mit zwei Kammaufsätzen kannst du deinen Bart in 0,5-mm-Schritten zwischen 0,5 und 20 mm kürzen und hast so absolute Flexibilität. Eine Bartschablone für perfekte Konturen und ein Gillette ProGlide Rasierer für die Nassrasur liegen ebenfalls mit im Karton. Vom UVP (159,99 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 56 Prozent ab und verlangt so nur noch 69 Euro für das umfangreiche Barttrimmer-Set.

All-in-One: 69-Euro-Gerät kürzt und entfernt Haare am gesamten Körper

Einen echten Allrounder holst du dir hingegen mit dem Braun AIO7560 Series 7 All-in-One Multigroomer. Hier ist alles mit dabei, was du für die Haarentfernung und -trimmung von Kopf bis Fuß benötigst. Ob fürs Gesicht, die Haare auf dem Kopf oder am gesamten Körper – mit diesem umfangreichen Set reicht ein einziges Gerät samt verschiedener Aufsätze aus. Insgesamt stehen dir 14 Längeneinstellungen bei der Rasur zur Verfügung und der Akku hält bis zu 120 Minuten durch. Auch dieses Modell ist wasserdicht und kann so problemlos unter der Dusche verwendet werden. Statt 119,99 Euro (UVP) zahlst du jetzt dank 42 Prozent Rabatt nur noch 69 Euro.

